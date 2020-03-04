«Константин сделал невероятно драматичный снимок в Ночном режиме. Это мог бы быть первый кадр шпионского блокбастера о Холодной войне. Он ставит перед нами интригующие вопросы: "Где водитель? Куда он ехал? Зачем он здесь остановился?" Заснеженные российские холмы скрыты холодным туманом, который пронзают ярко-красные фары одинокого автомобиля — они как будто намекают на неизвестную нам опасность», — говорит старший вице-президент Apple по глобальному маркетингу Фил Шиллер о работе Константина Чалабова.

«Эта идеально сбалансированная композиция ставит перед зрителем множество вопросов: "Где это снято? Кто здесь живет?" — а самое главное: "Почему белье сушится посреди ночи?" Я архитектурный фотограф, и меня сразу привлекла сходящаяся перспектива, которая вовлекает зрителя внутрь кадра, прямо в гущу этих развешенных предметов одежды», — рассказал независимый фотограф Даррен Со о работе Андрея Мануилова.

«Мне нравится, как фотограф передал теплоту светящихся окон посреди холодного пейзажа. Многослойность фона придает этому снимку глубину: смотря на него, я одновременно чувствую холод и тепло. Великолепный кадр зимнего пейзажа», — говорит фотограф Малин Фезехай о работе Рустама Шагиморданова.

Напомним, ранее стали известны победители 12-го ежегодного международного конкурса фотографий iPhone Photography Awards. В числе лауреатов россиянка Юлия Ибраева и петербуржец Кирилл Войновский. . А еще посмотрите победителей в конкурсе «Снято на iPhone» — в нем фотографы со всего мира присылали свои фотографии, сделанные на смартфон компании с самой популярной в мире фотокамерой. Снимки-победители были запечатлены на разных моделей, от iPhone 7 до iPhone XS Max.