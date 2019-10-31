Как дочь директора Эрмитажа Мария Пиотровская добивается комфортного обучения в школах детей с дислексией

Достучаться до Минпросвещения

Чтобы вооружиться знаниями и сделать свои идеи максимально убедительными, Ассоциация собрала вокруг себя звездный пул ведущих ученых, исследующих трудности обучения: Татьяна Ахутину, Марьяну Безруких, Маргариту Русецкую, Татьяна Черниговскую. Заручившись поддержкой экспертов, они отправились в Минпросвещения, прямиком к руководству — министру Ольге Васильевой и ее заместителю Татьяне Синюгиной.

— Нам повезло, что Татьяна Юрьевна оказалась не только хорошим специалистом и отзывчивым человеком, а еще и логопедом-дефектологом по основному образованию. Она понимала, о чем мы говорим. Нам не нужно было с нуля показывать картинки из пособий по дислексии. В министерстве откликнулись моментально, тут же была сформирована рабочая группа. Правда, когда на первое заседание от Минпроса пришел референт, ученые фыркнули со словами: «А что мы вам, Мария, говорили? Эту ситуацию не сдвинуть с мертвой точки». Но я поняла, что теперь мы точно не сдадимся. И достаточно быстро сформировалась уже реальная рабочая группа под личным руководством Татьяны Синюгиной, — рассказывает Мария Пиотровская.

План действий был намечен уже во время первой встречи: детям с трудностями обучения необходимо дать гарантированные послабления при обучении, преподавателям — методические пособия, которые подробно объяснят механизмы работы при наличии у ребенка дислексии, дисграфии или дискалькулии. А директоров нужно убедить в необходимости вернуть в школы логопедов.