Знакомьтесь, Петр Родионов — его называют Стивом Джобсом новой русской фармакологии

Генеральный директор «Герофарма» сделал фармацевтическую компанию ведущим производителем генно-инженерных инсулинов человека в России: ее мощностей достаточно, чтобы полностью обеспечить внутренний рынок. В 2018 году был открыт новый завод в Пушкине.

Куртка Juun. J, рубашка Balenciaga (все — ДЛТ)

На одной из бизнес-премий вас назвали «Стивом Джобсом новой русской фармы». Согласны? Это, конечно, лестное сравнение, но продукты Apple полностью изменили нашу жизнь, а следующие поколения вообще вырастут, не зная, что когда-то было иначе. Российская фарминдустрия пока слишком молода, чтобы делать выводы. Уверены, без визионерства отечественную фармацевтическую махину было бы не развернуть лицом к людям. Раз вы настаиваете, готов подтвердить. Кое-что я точно увидел заранее: что грядут большие перемены и что наша компания сможет претендовать на первое место на рынке инсулинов. Впервые я озвучил эту мысль сотрудникам в тосте на Новый, 2011 год. Согласитесь: приятно чувствовать отклик от коллег и видеть, как они загораются твоей идеей? Ну так вот это был совсем не тот случай! Люди смотрели на меня дикими глазами. А у некоторых на лицах даже читался вопрос, не выпил ли я лишний бокал шампанского перед выступлением. Высокорискованный бизнес подразумевает, что ты должен быть фаталистическим оптимистом. Можно до конца не понимать, как именно все получится, но верить надо на сто процентов! На самом деле рациональные предпосылки для надежд были уже тогда: начали происходить революционные изменения в регулировании отрасли, велась работа над созданием собственных технологий. За последние восемь-девять лет фарма существенно выросла: сегодня только в Петербурге работают несколько крупных российских компаний, которые с нуля создают суперсовременные лекарства.

Звучит вдохновляюще. Вы мотивируете сотрудников такими спичами? Сильнее всего мотивирует личный пример. Если этого нет, любые задачи и слова просто обесцениваются. А когда лидерство в команде формальность, компания начинает существовать бесцельно, просто по схемам выживания. Еще сильно влияет окружающая среда. Все-таки Маркс прав: бытие определяет сознание. Мне кажется, через эстетику пространства можно влиять на людей. Если собственник наплевательски относится к помещению, в котором трудятся, то и работа там будет идти спустя рукава. А наш первый завод с 2013 года стоит как новенький!

Новый завод в Пушкине и центральный офис тоже отлично выглядят. Последний вообще похож на галерею современного искусства. На картины и объекты стрит-арта денег не жалеете? На дорогие работы я не трачусь. К классическому искусству отношусь с уважением, но не понимаю механизмы ценообразования на него. А современный арт и инвестиционно привлекателен, и есть возможность лично познакомиться с автором. Это совсем другая эмоциональная связь.

Куртка Juun. J, худи Jacquemus, брюки Balenciaga, кроссовки Vetements (все — ДЛТ)

Зато вы не тратились на церемонию открытия завода в Пушкине. Это ваше «фи» формальностям? Стечение обстоятельств. Я с самого начала хотел, чтобы открытие нашего завода посетил президент. Проект завода «Герофарм» стратегически важен для страны: мы при необходимости сможем полностью обеспечить потребность всех пациентов страны в инсулине. В отличие, например, от Венесуэлы, где сейчас происходит гуманитарная катастрофа. Особых торжеств по случаю открытия завода мы и не планировали, а когда получили от администрации Путина отказ (визит не вписывался в его график), то утвердились в мысли, что вместо перерезания ленточек лучше организовать благотворительный праздник для детей с сахарным диабетом, о чем и объявили 14 ноября, в День борьбы с этим заболеванием. И неожиданно на следующий день после этого мне поступил звонок с единственным вопросом: «Вы готовы к встрече президента?» Я мгновенно ответил «да», а потом уже мы со всей командой ударными темпами за сутки доводили завод до требований ФСО. Хотя, в принципе, он и был спроектирован с учетом высоких стандартов безопасности: ширина проходов, правильная геометрия, воздухообмен. Единственное, чего мы не учли, так это чрезмерная прозрачность. Стекла опенспейсов пришлось по требованию протокола оклеить матовой пленкой.

Раз вы за прозрачность во всем, подайте знак, существует ли Великий Заговор Фармы. Сегодня в России одни из самых низких цен на лекарства в мире. Все недоверие к фармкомпаниям идет прежде всего из США: именно там случаются громкие скандалы, и мы часто слышим о баснословных штрафах компаниям, которые платят врачам за выписку рецептов и за спонсированные статьи. Фармацевтический рынок США — гигантский мыльный пузырь. Из-за огромной прибыли американцы могут оставаться лидерами в части разработки инновационных препаратов, могут рисковать, скупать технологии и таланты по всему миру. Но человеку без страховки в Штатах легче слетать за лекарствами к нам, чем покупать их у себя в аптеке: стоимость одних и тех же препаратов различается в десятки, иногда в сотни раз. Очевидно, что цены в России более справедливы по отношению к системе здравоохранения и к потребителю. Кроме того, все лекарства из списка жизненно важных не выросли в цене с 2014 года, а некоторые даже подешевели. Государство смогло обеспечить такие условия игры, но пациенты часто об этом не знают, потому что получают их бесплатно.

Планирует ли «Герофарм» осчастливить другие страны инсулинами по справедливой цене? Конечно. Мы уже подписали соглашение с партнерами в Казахстане. В начале апреля подали досье для регистрации препаратов на Кубе. В ближайшей перспективе — страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки и Латинской Америки. Но главный приоритет — рынок Евросоюза. Регистрационные процедуры здесь планируем начать в конце 2020 года. Конкретные сроки всех мобилизуют. По-моему, тост на ближайший Новый год я придумал, спасибо.

Академия художеств Университетская наб., 19

Здание для Академии художеств, учрежденной императрицей Елизаветой Петровной в 1757 году, было построено в 1765–1788 годах архитекторами Валлен-Деламотом и Кокориновым в стиле классицизм и стало крупнейшим после Зимнего дворца сооружением Петербурга, что было призвано подчеркнуть значение, которое придавала искусству Екатерина II.