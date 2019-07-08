Как все успевать: секреты по управлению временем от ресторатора и телеведущего Арама Мнацаканова

В рубрике «Как все успевать» спрашиваем самых влиятельных героев, как, наконец, научиться планировать и управлять своим временем. О личных принципах тайм-менеджмента рассказывает ресторатор и телеведущий Арам Мнацаканов, который не разделяет личного и рабочего времени, успевает до полудня прожить целую жизнь, а главным ритуалом дня называет обед в четко установленное время.

Отцу PROBKA FAMILY, ресторатору Араму Мнацаканову удается объять необъятное — он руководит командой из 500 человек, следит за высоким уровнем работы во всех своих восьми ресторанах, привозит семьи со всего света на фестиваль домашних рецептов Nativa, параллельно обновляя меню в московской «Стрелке» и спасая убыточные рестораны в регионах в качестве ведущего программы «Супершеф». У нас возникает логичный вопрос: «Как все успевать?»

О разделении дома и работы Я работаю в ресторанной сфере уже 20 лет и никогда не делил свое время на личное и рабочее. То, что люди привыкли называть «работой», занимает у меня основную часть жизни. И я бы хотел относиться к этому не как к какой-то «работе», а как к одному из своих увлечений и удовольствий. Понятно, что рутины хватает всегда, но я стремлюсь организовать свою профессиональную деятельность с максимальным комфортом.

Режим дня Меня с детства воспитывали жить по распорядку, потом было Нахимовское военно-морское училище, потом — служба в советской армии. Привычка к соблюдению режима осталась со мной и по сей день. Я каждый день встаю рано, где бы не находился. В 7.00 я уже на ногах, а порой и чуть раньше. Засыпаю не позже 23.30. Мне кажется, что я многое успеваю в том числе благодаря такому распорядку дня. Начиная свой день ранним утром, к полудню ты уже успеваешь прожить огромную жизнь, а еще столько всего интересного остается до вечера. Хотя не могу назвать это универсальным советом для всех.

Кому-то может и не надо все успевать. Вспоминается фраза — «не торопись, а то успеешь».

Энергично провести день помогают утренние занятия спортом, они обычно проходят до 9 утра. Это может быть и пробежка, и теннис, или какая-то фитнес-тренировка. Еще помогает хороший кофе — я могу выпить 4-5 чашек эспрессо в день.

Ритуалы, без которых не обойтись Наш с Натальей (Наталья Малиновская — супруга Арама Мнацаканова. Прим. Ред.) главный ритуал — обедать и ужинать вместе. Исключение из правил бывает только, если мы находимся в разных городах. Я стараюсь есть в одно и то же время — обед начинается районе 13.00, и это по сути моя первая дневная трапеза. С утра происходит много всего интересного и интенсивного, а к столу я люблю приходить очень голодным. Среди других семейных традиций — каждый год на второй неделе теннисного турнира Ролан Гаросса мы летим в Париж и проводим там два-три дня. А еще ездим на фестиваль в Жуан-Ле-Пен — это самый старый джазовый фестиваль в Европе.

Как работать в сверхплотном графике Свои задачи на день я записываю самостоятельно и для этого использую стандартный календарь в айфоне. А чтобы не забыть о происходившем в течение дня, делаю пометки в бумажном ежедневнике. Например, после встречи с шеф-поваром Антонио Фреза в нем появится запись в духе: «Встречался с Антонио, обсудили то-то и решили то-то по таким-то вопросам». Вообще у меня хорошая память, и я очень многое держу в голове, поэтому часто потребности в записях даже не возникает. На выход планов из-под контроля я реагирую спокойно. Только если это не касается еды! Как я уже упомянул, обедать и ужинать мне важно в установленные часы, всё остальное можно как-то переиграть. Несмотря на плотный график, я всегда могу найти в нем место для всего, что мне действительно интересно. Так произошло с телевизионной передачей «Супершеф», которую я начал вести в 2019 году. А если мне захочется на этой неделе внезапно улететь куда-нибудь, я отредактирую свое расписание и вместе с Натальей отправлюсь туда.

В моем рабочем графике нет деловых обедов. Если мне нужно обсудить с человеком рабочие вопросы, я не буду приглашать его вместе поесть.

Обедаю вместе с кем-то я только в исключительных ситуациях — с людьми, которых люблю, к которым чувствую особую симпатию и интерес. Еще я почти никогда не передвигаюсь на автомобиле. В Петербурге и во многих городах мира я езжу на мотороллере, очень много хожу пешком, часто использую метро, чтобы гарантированно добраться из точки А в точку Б. Не могу тратить свое время на нахождение в пробках.

Работа в команде и диджитал-детокс Во всех моих ресторанах никто не может поменять ни одной позиции в меню или винной карте, пока я сам не понял, что нам это нужно. Единственное место, где я со спокойной душой смог делегировать эту задачу — это Jerome, потому что Антонио Фреза и Андрей Мусихин являются моими партнерами. Иногда они интересуются моим мнением, а иногда сами меня удивляют. В основном все, что они делают – хорошо, я доверяю им и их вкусу. В WhatsAppe у нас есть несколько рабочих групп. Ты всегда видишь, что происходит в ресторанах. Если кого-то плохо обслужили, то сегодня человек тут же напишет отзыв, а мы этот отзыв моментально получаем в виде мейла. При этом мой телефон не разрывается от звонков, меня не дергают по поводу каждой рабочей задачи. Поэтому я не практикую какую-либо рабочую и социальную изоляцию или диджитал-детокс. К информационному потоку отношусь спокойно — раньше у меня была привычка читать утренние газеты, сейчас их заменил мобильный телефон.

Как отдыхать Иногда, может быть, мне бы и хотелось ничего не делать, но в жизни происходить столько всего интересного... Чтобы расслабиться, я люблю взять в руки книгу, например, открыть с любой страницы «Анну Каренину» и начать читать в 21-й раз. Или посмотреть хороший сериал. В моем личном топе — «Большая маленькая ложь», «Фарго», «Настоящий детектив», «Молодой папа», «Карточный домик», «Мост». Сериалы я смотрю в основном в дороге, иногда — по вечерам. Если я беру отпуск, то мы с Натальей стараемся его проводить в нашей небольшой квартире на юге Франции. У нас там много знакомых и друзей среди местных. Мы занимаемся спортом, готовим, едим почти всегда дома — там я, в отличие от Петербурга, люблю сам стоять на кухне. На мой взгляд, самое пустое и бесполезное время года в России — это новогодние каникулы. Поэтому вместо того, чтобы отъедать живот в лучших традициях праздников, мы уже третий год подряд уезжаем с Натальей в Таиланд, на курорт Chiva-Som. Там усиленно занимаемся спортом и устраиваем себе детокс.