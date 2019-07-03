Накапать вечной молодости: врач-косметолог — о том, действительно ли работают «капельницы красоты»

Капельницы с японскими плацентарными препаратами этим летом в Петербурге предлагают чуть ли не в каждой клинике эстетической медицины. Колумнист «Собака.ru», известный врач-косметолог Катя Глаголева объясняет, стоит ли ждать от процедуры вечной молодости и красоты.

В гонке вооружений за вечную молодость и «активное долголетие» в ход идут все методы: ощелачивающие организм напитки, безглютеновые диеты, интервальное голодание, многообразие активных добавок и, конечно, особняком стоящие «капельницы красоты». Так сейчас называют препараты на основе гидролизата плаценты человека, на особом слуху препарат Лаеннек. Чтобы отличить правду от маркетинговых ходов, давайте обратимся к доказательной медицине.

С чего все началось? 1898 год. Санкт-Петербург. Наш невероятно известный соотечественник Александр Александрович Максимов начинает работать над теорией стволовых клеток. Он создает первые гистологические атласы и рисунки, спорит с немецкими коллегами, добивается мирового признания и в 1922 году на буере по тонкому льду сбегает из Страны Советов, увозя сестру и жену и огромный багаж фундаментальных знаний по восстановлению клеток, регуляции воспаления и, самое главное, знание – наш организм обладает невероятным восстанавливающим потенциалом. С этого постулата начинается новая эра в регенеративной медицине, на этом же базируется главный принцип использования гидролизата плаценты в медицине для самых различных целей. 1989 год. Япония. Ученые под руководством профессора Накаяма доказывают, что у мышей после внутривенного введения гидролизата плаценты частично восстанавливается функция печени (Nakayama et al. 1989). Делается вывод, что гидролизат плаценты обладает гепатопротекторными свойствами. Впоследствии регенераторные функции гидролизата плаценты многократно подтверждаются исследованиями в восстановительной хирургии, дерматологии, эндокринологии, гинекологии. Дальше – стабильное использование в широкой медицинской практике внутривенного и внутримышечного введения синтезированных препаратов с гидролизатом плаценты для следующих целей: Восстановление печени после алкогольных интоксикаций

Защита клеток печени после химических повреждений

Восстановление трансмембранного потенциала после серьезных биохимических воздействий

Комплексное лечение пациентов с часто обостряющимся вирусом герпеса (чаще двух раз в год)

В комплексе подготовки пациентов к экстракорпоральному оплодотворению. Это не список назначений, который можно трактовать: помогает от всего, заряжает кремы и мази и только мужа не привораживает. «Но это неточно». Это конкретный список показаний, за которым стоял диагноз и назначение лечащего доктора, который наблюдал пациента.

Как гидролизат плаценты стали использовать в косметологии? Все поменялось несколько лет назад, когда капельницам с гидролизатом плаценты стали приписывать множество функций «Экстренная косметология», и эти капельницы стали называть «капельницами красоты». С этого момента в сети интернет стали множиться отзывы 50/50. Те, кто получал капельницы по показаниям, писали благодарности своим докторам, те, кто ожидал после пяти капельниц эффекта, сопоставимого с пластической операцией, всеми аппаратными процедурами и прогулкой по солнечному Кап Ферра разом, – были бесконечно разочарованы. Почему это работает у одних и вызывает негодование у других? Для репарации нам всем необходимы аминокислоты. В эру «углеводников» получить аминокислоты и нуклеотидные последовательности адресно довольно сложно, на помощь приходят продукты научного прогресса.

Как в музыке есть всего семь нот, так и у нас есть не так много возможностей комбинировать подходы в регенеративной медицине. Одним из них являются аминокислоты.

Набор аминокислот и нуклеотидных последовательностей, содержащихся в синтезированном препарате с гидролизатом плаценты, помогает организму активизировать процессы самовосстановления по принципу тонких рецепторных взаимодействий. Здесь же невозможно было бы избежать спекуляций людей, кто не до конца разобрался в сути вопроса и, не являясь доктором или физиологом, начинает танец кликуши: «Как же так, ведь если это препарат для регенерации тканей, значит, им можно все “себе там насинтезировать”». Это опасное утверждение, которое, во-первых, создает в головах у пациентов ложные картины, во-вторых, своим мракобесием и отсутствием аргументации отодвигает прогресс в средневековье и инквизиторские костры.

Как понять, что ваш косметолог работает с поддельными препаратами и аппаратами?