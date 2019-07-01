Надышать оргазм: как женщин учат добиваться экстаза без партнера и стимуляции половых органов

Правильное дыхание во время секса играет особо важную роль, объясняет автор книги «Sensation. Кому он нужен, этот секс», английская журналистка Изабель Лосада. И в деталях описывает свой поход на семинар, где женщин обучают энергетическому дыхательному оргазму.

Барбара Кареллас, к которой я пришла на семинар «Энергетический дыхательный оргазм», такая же чудаковатая и милая, как в своих видео. Она совершенно миниатюрная, в пестром платье психоделической расцветки, ее обесцвеченные волосы выкрашены в розовый. Вполне соответствует представлению о том, как должен выглядеть типичный американский учитель сексуальных практик. Она написала несколько книг, в том числе «Современная тантра» и «Экстаз как необходимость», и преподает сексуальные практики с восьмидесятых годов. — Мастер-класс дает обзор того, на что способна сексуальная энергия. Он о дыхании, о человеческой сущности, о том, как более духовная версия секса меняет наше определение самого понятия сексуальности, — говорит она. Она коротко рассказывает, как пришла к своей деятельности: — В восьмидесятых у нас была группа, пытающаяся помочь людям с ВИЧ/СПИД. У нас был терапевтический кружок. Мы искали какого-то духовного утешения, но в воздухе все время витал вопрос: «Что нам делать с сексом?» Этим людям была нужна возможность выражать свою сексуальность и при этом не распространять вирус. Так что мы начали изучать восточные сексуальные практики. Мы искали способ каждому заниматься безопасным сексом, и все переросло в духовную и эротическую практику, которая буквально спасла мою жизнь. Сила нашего дыхания способна изменить абсолютно все. Я вся внимание. — Я не специалист по традиционной тантре. Я не пытаюсь быть проводником для какого-либо духа, и я не великий учитель, так что, пожалуйста, не надо делать из меня гуру. В сексе особенно важно концентрироваться на настоящем моменте — не на прошлом, не на грядущем. Если застревать в прошлом, вас накроет мысль «Будет ли мне так же хорошо, как в прошлый раз?». Если в будущем — «Интересно, у меня будет оргазм?».

Фокусируясь на дыхании, вы фокусируетесь на настоящем моменте. Вы прыгаете в самый центр пламени, вы можете прожить сексуальный опыт на полную катушку.

Такое впечатление, что в любой практике, духовной или сексуальной, именно дыхание помогает нам оставаться в настоящем моменте. — Секс — это в большей степени энергия, которую вы ощущаете, чем действие, которое вы выполняете. Отпустите себя, пусть жизненная сила сама ведет вас. Я записываю и записываю. — Совершенно удивительно, что большая часть энергии, образующейся во время секса, не имеет никакого отношения к гениталиям. Энергию создает множество других действий во время секса. Барбара пользуется довольно простой аналогией, которая мне давно не встречалась. В детстве она пыталась разобрать на части свой велосипед, чтобы понять, как он работает. — Хороший секс также состоит из множества деталей, и нужно просто толком их изучить. Именно это меня ошеломило сильнее всего. Куда бы я ни ходила, какие бы книги я ни читала — все они описывают только одну деталь этого велосипеда. Они в совершенстве знают, как она работает, но могут ни единым словом не обмолвиться об остальных важных деталях. Помнится, когда-то давно некто Нитьяма, учитель тантры, много рассуждал о том, как важно для женщины издавать звуки во время секса. Даже если не учитывать того, что многие живут в квартирах с соседями и весьма тонкими стенами, звуки — это лишь малая часть единого целого.

В этом году я читала книги, в которых пространные главы были посвящены важности тренировки мышц тазового дна или стимуляции клитора. Я была на мастер-классах по шакти-тантре, где говорили о важности отказа от своих запретов и познании глубоких аспектов сексуального самовыражения. Я очень много узнала от Алексея о том, как прислушиваться, прикасаться и выражать свою любовь. Сегодня я сижу на семинаре по дыханию. И никто, ни один не разобрал велосипед, не показал, как взаимодействуют его детали, и не собрал обратно. — Мы должны понимать, как работают отдельные компоненты, чтобы разобраться, как именно формируется энергетическое поле. Ура. Спасибо вам, Барбара Кареллас, за такую нужную нам простую логику. Я уже знаю, что к большинству женщин хороший сексуальный опыт не приходит «сам собой». Прежде чем садиться на велосипед, мы должны знать, как он устроен. Все, хватит обо мне, вернемся к Барбаре. Она объясняет, как пользоваться мыслью. — Поднимите мизинец. Представьте, что вы дышите мизинцем вашей ведущей руки так, словно он — третье легкое. Мы дышим и представляем. — Теперь мысленно залейте его любым цветом. Теперь представьте, что в вашем мизинце помещается целая Вселенная.

Мой палец нагревается. Он как-то не привык к тому, что в нем Вселенная.

— Чем больше вы дышите, тем больше ощущаете, — говорит она. Это важно. Подчеркните. Запишите. Поставьте галочку на полях или что угодно. Выделите маркером прямо в книге, положите закладку — как хотите. Просто запомните эти слова. Чтобы уж наверняка, я взяла на себя смелость и заранее подчеркнула их. Мы опускаем дрожащие пальцы. — Вы научитесь наполнять все свое тело жизненной энергией. Если вы на подступах к оргазму задерживаете дыхание, вы ограничиваете себя в «топливе», которое вам нужно, чтобы добраться до этого оргазма. А вам нужно заправиться полностью. А теперь вдохните. Сделайте три глубоких вдоха. Прямо сейчас, пока читаете. Пожалуйста. — Хотите пугать людей одним дыханием? — улыбается Барбара. — Попробуйте вот что. Когда вы взбудоражены, сделайте несколько глубоких вдохов и шумный выдох. И посмотрите, как это вгоняет некоторых людей в панику. Ха-ха-ха. Мне нравится. С чего бы это звук дыхания одного человека пугал другого?

Барбара говорит, что мы задерживаем дыхание во время разных эротических игр. Она предлагает просить наших партнеров обращать на это внимание. Может быть, даже лучше будет просто глубоко дышать и предложить партнеру дышать синхронно. Потом она долго говорит о важности мышц тазового дна и делает все, чтобы я больше никогда не называла сокращения лобково-копчиковой мышцы «упражнениями Кегеля». — Как мне надоел этот феномен двадцатого века, когда белые доктора-мужчины присваивают свои имена эротическим техникам, известным женщинам уже не первую тысячу лет. Хватит уже. Ладно. Мы многим обязаны доктору Кегелю, но она права. Следующая деталь велосипеда, о которой она рассказывает, — это голос и то, как его тональность соответствует разным чакрам (если вы не разбираетесь в чакрах — читайте: разным частям тела). Я не все улавливаю, но понимаю, что энергия, которую мы «вдыхаем через нижнюю чакру» (втягиваем между ног, если хотите), звучит на низкой частоте. А пока мы дышим и представляем, как она проходит через все тело, звук становится более высоким.

Для тренировки она предложила нам представить, что мы снимаем порнофильм, но на профессиональное озвучивание денег нет, так что придется озвучивать самим.

Сперва мы воспроизводили все звуковые эффекты порно — от низких стонов до высокого визга. Было смешно. А потом попробовали и другие звуки: — О! О боже! О господи! А-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а!!! Да!!! Да-а-а-а!!! О-о-о-о-о!! А-а-а-а!!! — Звуки во время секса высвобождают довольно много энергии, но некоторых это смущает. Вроде никто не умер и не ушел. — Если вы ощущаете, что звук застрял в области солнечного сплетения, попробуйте взять тон повыше, это подтянет энергию вверх. Наконец, Барбара показывает простые движения, которые могут нам помочь, если мы хотим получить «дыхательный оргазм». Она поднимает и опускает бедра, а руками двигает так, словно направляет энергию вверх. То есть, чтобы выполнить предложенное упражнение, мы должны помнить о важности сознания, дыхания, мышц тазового дна, звука и движения. И мы должны надышать себе оргазм без стимуляции половых органов. — Смысл в том, чтобы узнать, какое количество энергии вы способны пропустить через себя. Нужно, чтобы она наполнила вас целиком, а не только небольшую область вокруг гениталий. Если у вас сведет пальцы — не пугайтесь, не отвалятся. Такое бывает, когда впервые пробуешь технику энергетического дыхательного оргазма. Это не страшно.

Комната внезапно заполняется нервным напряжением. Барбара замечает это и говорит: — Осторожнее с ожиданиями. Вы сильно себя ограничите, если решите, что вот он, кратчайший путь к встрече со Священной Праматерью. Также не советую сразу сдаваться, потому что вы крепкий орешек и точно знаете, что ничего не почувствуете. Лучше просто начать и посмотреть, что получится. Да? Какая она логичная. — А теперь я покажу вам, что такое энергетический дыхательный оргазм. Барабанная дробь. Она ложится перед нами на пол. Дышит, двигает руками, смеется, когда ощущения захватывают ее тело. Она явно не притворяется. Невозможно построить карьеру на фальшивке. Она каким-то образом стимулирует нервные окончания, сочетая, с ее слов, сознательную концентрацию, приток кислорода, работу мышц тазового дна, звук и движение. Звуки не похожи на порнографические, они больше напоминают звуки удивления, когда тело неожиданно испытывает нечто очень приятное. Она снова хохочет, звуки становятся все выше, потом она меняет ритм дыхания и дышит быстрее и быстрее.

Затем она делает три глубоких вдоха и задерживает дыхание. Повисает пауза, а через несколько секунд она вся выгибается, испытывая то, что она сама называет экстазом.

Мы смотрим со смесью зависти, ужаса, любопытства, восхищения и бог знает каких еще эмоций, я уж не говорю о наших ощущениях. — Теперь сделаем перерыв, — говорит одна из ее помощниц, — а потом вернемся и попробуем испытать все на себе. Когда мы возвращаемся в комнату, там уже приглушен свет. — Найдите место, где вы сможете лечь, вытянуть ноги и никого при этом не задеть. Я ложусь и начинаю дышать так, как она велит: — Мягко вдыхайте ртом, без усилия, но втягивайте столько воздуха, сколько сможете. Расслабляйтесь, пусть выдох будет естественным, со звуком «а-а-а-ах». Насколько я понимаю, из-за того, что между вдохами-выдохами нет пауз, в отличие от естественного ритма дыхания мы сейчас насыщаем кровь кислородом больше обычного. Это оказывает особое воздействие на организм. Я сжимала свои теперь уже натренированные мышцы промежности. Я дышала так, как она показывала. Я поднимала и опускала бедра, чтобы обеспечить приток энергии. Я визуализировала энергию, входящую в меня на вдохе и усиливающуюся в моем теле. Вокруг меня мужчины и женщины делали то же самое, но мне было плевать на них. Я была слишком удивлена ощущением тепла, нараставшим в моем теле. — Не забывайте про голос, — Барбара из тех учителей, которые считают, что оргазм может быть более интенсивным, если не зажимать горло и издавать звуки. Барбара держит микрофон и командует. Низкие звуки удаются мне хорошо. Звуки средней высоты — тоже неплохо. С высокими дело обстоит похуже. Я слушаю инструкции. — Наслаждайтесь вдохом. Расслабьте челюсть. Сжимайте мышцы промежности.

Я дышу. Я вдыхаю, выдыхаю и снова вдыхаю, пока все мое тело не начинает петь. Это длится минут двадцать или тридцать. Я двигаю бедрами, покалывает руки и ноги. Голова легкая. Я продолжаю дышать, и мне кажется, что я выстраиваю совершенно новые отношения со своим телом. Я не отстранена от него — я совершенно целостна, но при этом я как будто не здесь. Словно не я дышу, а дыхание само захватило меня. Вопрос Муджи «кто дышит тобой?» кажется как никогда уместным. Я ощущаю жизненную силу, к которой мое «я» (то есть личность по имени Изабель) не имеет никакого отношения. — Глубокий вдох. Расслабились. Глубокий вдох. Расслабились. А теперь, — говорит она, — делаем тридцать полных быстрых вдохов. Глубже, быстрее. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Как насос. Я даже не забываю работать мышцами промежности. Потом она просит нас сделать три очень глубоких вдоха (нечто невообразимое). Она командует: — Задержали вдох! Я задерживаю дыхание, роняю зад на пол, напрягаю мышцы промежности и живота. Вытягиваю ноги, упираюсь руками в пол, как она показывала. — Держим. Держим! Десять секунд. Одиннадцать. Двенадцать. Напрягаемся, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, отпускаем. Теперь просто расслабляемся, ничего не делаем. Я даже не пытаюсь понять, что происходит и как это работает. Мне кажется, что мое тело вытягивается.

Это не «оргазм всем телом», который я представляла в результате стимуляции половых органов, это другое. Мое тело буквально поет.

Я чувствую жар и наслаждение, заставляющие мое тело вибрировать на какой-то высокой частоте. Руки и ноги покалывает так, словно они вот-вот взорвутся. Я пульсирую, горю, я ощущаю себя как никогда живой. И это невыразимо сладкое чувство. Эта сладость окутывает мое тело и неожиданно отзывается в области гениталий. Очень сильно. Как назвать это чувство блаженства? Видимо, так, как называет его Барбара, — экстаз. Это чувство только мое — и мне нравится ни с кем его не делить — но это определенно самое сильное наслаждение, которое я когда-либо испытывала. Все тело пульсирует. Удивительно. Женщины рядом удовлетворенно смеются. А мы ведь даже не раздевались. Что ж, если такое влияние оказывает всего одна деталь велосипеда, то ее сильно недооценивают. Мне попадались книги по сексуальности, в которых дыхание не упоминается вообще! А ведь это бесплатно, не заражает ЗППП, не приводит к беременности и для этого даже не нужен партнер! Но я помню, что цель моих исследований — выяснить, как проявляется моя сексуальность именно с партнером. И Барбара помнит. — Вот вам упражнение для работы с энергией без партнера и вовлечения половых органов. А теперь… — она улыбается, глядя на полную комнату разомлевших существ, — представьте, что будет, если соединить его с генитальной стимуляцией и с человеком, которого вы любите.