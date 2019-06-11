Косметологи и хирурги — о 5 проверенных способах уменьшения талии и борьбы с жировыми складками

Любителям откладывать все на последний момент посвящается: рассказываем, какие процедуры в кабинете косметолога позволят избавиться от персональных жировых ловушек перед отпуском и есть ли смысл делать липосакцию летом.

1. LPG-массаж мишени: спина, бока, живот, бедра когда ждать результат: через 2–4 недели Вас облачают в белоснежный комбинезон и в течение получаса активно массажируют специальной насадкой: чтобы сократить слой подкожно-жировой клетчатки в проблемных местах, выровнять рельеф кожи и повысить ее тонус. Первыми на воздействие реагируют боковые поверхности и верхняя треть спины, бедрам и ягодицам понадобится чуть больше времени и процедур. В среднем эффект обещают уже после четырех визитов к врачу, то есть через две недели после старта. Важно знать, что не все, что сейчас якобы называется LPG, им на самом деле является. Результата стоит ждать только при работе с настоящим и сертифицированным аппаратом. И его вряд ли встретишь в салоне красоты, расположившемся в соседней парадной.

Виктория Белова врач-физиотерапевт, реабилитолог клиники высшей категории «ГрандМед» Одно из главных заблуждений — процедура эффективна в том случае, если вам больно. А врачи для эффектности происходящего включают высокие мощности вакуумной аспирации складок, превращая LPG в подобие баночного массажа. На самом деле уменьшение объемов достигается не за счет силы вакуума, а благодаря движению роликов на манипуле аппарата. Мы разминаем и проводим механическую стимуляцию подкожно-жировой клетчатки. Тем самым активируем бета-рецепторы, ответственные за сжигание жировых клеток.

Чтобы показать новые контуры тела, сначала придется скрыться в компрессионное белье

2. RF-липолиз мишени: руки, внутренняя поверхность плеча когда ждать результат: через 4 недели Радиочастотная терапия дает эффект не только лифтинга, но и липолиза: активное тепловое воздействие ускоряет сжигание жира. Бояться, что во время процедуры будет горячо, не стоит — по коже проходят прохладной насадкой. Прогреваться будет только ваша подкожно-жировая клетчатка за счет создания электромагнитного поля. А еще процедура способствует выработке коллагена и фибробластов, поэтому позволяет улучшать качество дермы. Самые эффектные результаты врачи наблюдают при работе с внутренней поверхностью плеча, которая с возрастом провисает даже при условии постоянных тренировок в спортзале.

3. Криолиполиз мишень: передняя стенка живота когда ждать результат: через 3–8 недель Жировые клетки боятся не только тепла, но и холода — на этом строится принцип процедуры криолиполиза, который программирует их на отмирание. У аппарата есть несколько насадок: с помощью одних прорабатываются обширные зоны, например живот и бедра; другие позволяют прицельно бороться со складками в области коленных чашечек или двойным подбородком. При желании срочно скоррек- тировать рельеф для прогулок по пляжам Санторини или Корсики стоит обращаться к косметологу уже сейчас. Первые вдохновляющие результаты вы будете наблюдать уже через 15–30 дней, обещают врачи. Однако пройти процедуру лучше всего дважды, ответственно выдержав паузу в 1,5 месяца. Для некоторых мишеней, например зоны галифе, может понадобиться и три подхода.

Анаит Григорян главный врач клиники My Stella Maris Ни один грамотный врач не скажет вам, на сколько миллиметров или сантиметров уменьшится ваша складка после процедуры. Ответная реакция организма всегда очень индивидуальна. Но мы можем говорить о том, что благодаря криолиполизу она действительно уменьшается. Я, например, проверила это на личном опыте. Курс криолиполиза — идеальная подготовка к сезону отпусков, но хочется призвать пациентов заниматься телом не только из этих соображений.

4. Липолитики мишени: живот, бедра когда ждать результат: через 3 недели Разрушить жировые клетки можно и с помощью инъекционной терапии. Главный совет косметологов — всегда уточнять, каким именно препаратом работает врач. Ведь единственный сертифицированный липолитик в России — это «Акваликс». Инъекции стоит дополнять LPG-массажем или прессотерапией. Такая комбинация позволит вывести продукты обмена, поработать с качеством подкожно-жировой клет- чатки, избежать неровностей и выровнять рельеф. Кстати, никогда не оценивайте результаты сразу после процедуры — в течение нескольких недель может сохраняться отечность, которая не даст заметить изменения.

Секрет жировых ловушек в рецепторах, отвечающих за накопление жира. Их в проблемных зонах в 6 (!) раз больше, чем рецепторов, которые помогают жир сжигать.

5. Липосакция у хирурга мишени: зона галифе, колени, живот когда ждать результата: через 4–8 недель На липосакцию решаются не только из-за проблем с лишним весом. Часто пациент — типичный нормостеник, скопивший жировые отложения в определенных и порой неожиданных местах. Во время операции ненужный слой подкожно-жировой клетчатки превратят в эмульсию и безвозвратно удалят. Гарантии на процедуру, действительно, даются чуть ли не пожизненные: жир в проблемных зонах откладываться не будет. Хотя это не застрахует от общего набора веса в случае несоблюдения заповедей ЗОЖ. Планируя сроки операции, обязательно учтите: прежде чем показать усовершенствованные контуры тела, нужно будет приличное количество времени скрывать их под компрессионным бельем.

Сергей Швырев пластический хирург клиники высшей категории «ГрандМед» Время, в течение которого уходят отеки после операции и проявляются новые рельефы, зависит от принципов гидростатики. Чем ниже зона вмешательства — тем дольше держится отечность, а все из-за высокого давления водяного столба в организме. Если вы делаете липосакцию плеч, то проходите в компрессионном трико всего две недели. Для двойного подбородка и вовсе достаточно парытройки дней. Но если спускаться к зоне живота или бедер, а тем более лодыжек, то время восстановления увеличивается.