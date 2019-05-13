Когда мужчины обращаются к пластическим хирургам и косметологам? Вот 10 причин и процедур

Врачи без гендерных предрассудков рассказали «Собака.ru», какие операции и бьюти-процедуры особенно показаны пациентам-мужчинам. Как с помощью эстетической медицины улучшить цвет лица, избавиться от грыжевых мешков под глазами и справиться с повышенной потливостью?

1. Риносептопластика Кому: обладателям травмированных носов

Зачем: начать нормально дышать и скорректировать форму

Альтернативы: филлеры (только при эстетических проблемах) Причиной для консультации у пластического хирурга может быть не только желание получить идеальную форму носа (мне, пожалуйста, как у Касселя!). Часто устраняются последствия травм, ведь деформированный нос — слабое место организма и причина серьезных проблем с дыханием, в том числе хронического насморка, гайморитов и ночного апноэ. Исправление носовой перегородки, то есть септопластика — сложное вмешательство. Ищите грамотного пластического хирурга: он поможет носу обрести второе дыхание и не забудет про эстетику.

Любовь Сафонова пластический хирург Института красоты «Галактика» Пластическая хирургия зачастую нужна не меньше, чем стоматологическое лечение! Мы решаем вопросы здоровья, гигиены и опрятности внешнего вида. Стремимся не приукрасить, а создать гармонию между внешним ощущением мужчины и внутренним. Пластика носа при наличии показаний заметно оздоравливает. А когда мужчина чувствует себя здоровым, то обладает и соответствующей жизненной силой.

2. Блефаропластика Кому: мужчинам с тяжелым взглядом

Зачем: поднять нависающие веки и убрать грыжевые мешки

Альтернативы: шлифовка на СО2‑лазере Если вы задумались об антиэйдж-вмешательстве, но вряд ли решитесь на подтяжку лица, то операцией выбора становится блефаропластика. Нагрузка на зону вокруг глаз, изучающих хоть многостраничные аудиты, хоть ленту «Инстаграма», колоссальна. И уже к 35 годам происходит так называемая декомпенсация: накопленные повреждения тканей организм восстановить самостоятельно не в состоянии. Поэтому векам требуется «ремонт» в операционной, обычно занимающий меньше 30 минут. Устранение грыжевых мешков под глазами или нависающей складки верхнего века, которая с возрастом буквально ложится на ресницы, не сделает вас на 10 лет моложе, но зато позволит приобрести перманентно выспавшийся вид. Выбирайте надежного хирурга — он знает, как не переборщить с резекцией кожи, и не превратит в живого Кена с миндалевидным разрезом глаз.

3. Липосакция Кому: бывшим спортсменам, прибавившим в весе

Зачем: избавиться от жировых ловушек, улучшить контур тела

Альтернативы: усиленные тренировки (спойлер: не всегда помогают!) Липосакция — в тройке самых популярных операций среди мужчин Петербурга. А типичный пациент — бывший спортсмен или поклонник тренажерного зала, бросивший занятия и нарастивший так называемый пояс, то есть жировые отложения на боках и внизу живота. Во время вакуумной или ультразвуковой липосакции можно откачать от 3 до 12 литров жира. Но если вы страдаете от висцерального ожирения или являетесь носителем «пивного живота», то выход из этой ситуации может быть другой — пластика передней брюшной стенки с ушиванием апоневроза для уменьшения объемов живота.

Александр Шумило пластический хирург клиники высшей категории «ГрандМед» Липосакцию удобно сочетать с липофилингом — выкачанный из ненужных мест жир после специальной обработки добавлять в ягодицы, скулы и любые другие дефицитные зоны. Хотя, как вы понимаете, среди мужчин такой тренд особенно не прижился. Один из возможных вариантов работы с собственными жировыми клетками — это формирование псевдокубиков на животе. Но имитация накачанных мышц, импланты для плеч и груди, про которые рассказывают зарубежные хирурги, — это все же экзотика, которую петербургские пациенты не жалуют.

4. Мастэктомия Кому: обладателям «женственной» груди

Зачем: избавиться от лишнего жира или молочной железы

Альтернативы: их нет Мужская грудь, напоминающая женскую, — серьезное показание для проведения пластической операции. Перед тем как положить пациента на операционный стол, хирург обязательно попросит заключение онколога-маммолога. Нужно удостовериться, что увеличение грудных желез доброкачественное, потому что у мужчины тоже может быть рак груди. Гинекомастия бывает ложной — когда у пациента просто лишний жир. В таком случае поможет классическая липосакция. А бывает истинной — когда речь идет об избытке железистой ткани из-за проблем с эндокринной системой. Тогда через небольшой разрез под ареолой молочную железу удалят полностью.

5. Пластика подбородка Кому: переживающим из-за невыразительного профиля

Зачем: гармонизировать лицо

Альтернативы: гиалуроновая кислота, липофилинг Сделать из скошенного и крохотного подбородка эффектный и волевой — более чем реально. На помощь приходят ментопластика (пластика подбородка) с хирургическими имплантами. Их можно установить как на углы нижней челюсти, чтобы добиться брутальных квадратных очертаний, так и на сам подбородочный выступ. Реабилитация после такого вмешательства проходит в разы легче, чем после остеотомии челюсти, ведь в операционной вам ничего не ломают. Основной отек сходит на нет через пару недель, а к курсам в Сколково можно возвращаться и вовсе через неделю.

Алексей Гаврильченко пластический хирург клиники эстетической медицины DEGA Иногда установка подбородочных имплантов становится альтернативой ринопластике. Мужчина приходит на консультацию с комплексами по поводу своего носа, а мы объясняем, что с носом на самом деле все в порядке. Недовольство им — это оптическая иллюзия, возникающая из-за нехватки проекции подбородка. Если же скорректировать нижнюю треть лица с помощью импланта, лицо приобретет гармоничный вид, а перекройка носа не понадобится.

6. Ультразвуковая подтяжка (SMAS-лифтинг) Кому: борцам за четкий овал лица

Зачем: скорректировать возрастные изменения

Альтернативы: нитевой лифтинг, подтяжка у хирурга Такой лифтинг — хит аппаратной косметологии среди мужчин. Потому что соответствует трем главным критериям: процедура дает результат сразу, делается редко (раз в 1–2 года) и не оставляет после себя следов. Во время SMAS-подтяжки у косметолога ультразвук проникает глубоко в ткани лица, не повреждая кожу, но «прошивая» мышечный каркас. Чего ждать от процедуры? Кожа становится более крепкой и упругой, а контур овала лица — более четким. При этом кардинально внешность, конечно же, не поменяется. Так что перед процедурой стоит спросить себя: Клинт ли я Иствуд или все-таки Микки Рурк?

7. Фототерапия Кому: пациентам с сосудистой сеткой и пигментными пятнами

Зачем: улучшить цвет лица

Альтернативы: консилер (почему бы и нет?) Во время фототерапии с вашего лица «стирают» сосудистую сеточку, которая придает коже красноватый оттенок и неопрятный вид. С единичными капиллярами, например возле носа, можно справиться и за один прием. Если врач имеет дело с внушительной сетью, понадобится более кропотливая работа и несколько походов к косметологу. Список показаний к фототерапии не ограничивается сосудами на лице — аппараты помогают бороться с пигментными пятнами, следами постакне и в целом относятся к группе омолаживающих процедур. В ходе процедуры на вас надевают остромодные темные очки как в «Матрице» сестер Вачовски — чтобы защитить глаза от световых импульсов, а длится все обычно от 10 до 30 минут.

8. Ботулотоксин Кому: мужчинам с морщинами и без предрассудков

Зачем: убрать излишнюю складчатость

Альтернативы: гиалуроновая кислота (не всегда) Косметологи активно борются с фобией ботокса и объясняют, что блестящий и идеально ровный лоб после процедуры — это вовсе не обязательно. Можно и смягчить морщины, чтобы лоб не собирался в гармошку на панельных сессиях ПМЭФ-2019, и сохранить мимические особенности лица. Результат работы зависит от дозировки вводимого препарата. С одной стороны, мужчинам требуется больше единиц ботулотоксина, чем женщинам, — из-за более крепкого мышечного каркаса. С другой стороны, дозировка будет подбираться так, чтобы не обездвиживать мышцы полностью и не сделать лицо похожим на маску.

9. Лечение гипергидроза Кому: нервничающим на совещаниях

Зачем: избавиться от проблем с потоотделением

Альтернативы: антиперспирант Благодаря ботулотоксину можно не только расслабить мышцы на лице, но и забыть о проблеме мокрых рубашек. Врачи лечат гипергидроз, то есть повышенное потоотделение, ботоксом уже почти 20 лет. Одно посещение врача, и уже через неделю вы не потеете, а если и потеете, то незаметно для окружающих (и даже для себя). Все потому, что ботулотоксин блокирует нервные волокна, проводящие импульсы к потовым железам. Приостановить их работу можно на срок от 8 до 12 месяцев, после чего забывший об антиперспирантах пациент требует немедленного повторения процедуры.

Вероника Государская косметолог клиники высшей категории «ГрандМед» Когда я провожу пациентам коррекцию мимических морщин ботулотоксином, всегда задаю вопрос — нет ли у них проблем с повышенным потоотделением. Ведь большинство не знает, что избавиться от мучившей годами особенности организма очень легко. Недавно ко мне пришел пациент, который жаловался на проблему мокрых ладошек. Мы проработали правую кисть руки ботоксом: чтобы снизить стоимость процедуры, он решил спасти от потливости только ту руку, которой здоровается.

10. Препараты с гиалуроновой кислотой Кому: обладателям обезвоженной кожи и морщин

Зачем: увлажнить лицо и заполнить складки .

Альтернативы: липофилинг С помощью филлеров на основе гиалуроновой кислоты можно приподнять ткани лица, устранить асимметрию и заполнить морщины, например носогубные складки. Забудьте образы жертв бьюти-индустрии: если врач работает грамотно и по показаниям, эффект стеганого одеяла на лице вам не грозит. А чтобы получить глубокое увлажнение кожи, можно прибегнуть к биоревитализации препаратами на основе гиалуроновой кислоты. Правда, далеко не каждый готов прийти на матч «Зенита» с папулами после инъекций или ловить на себе заинтересованные взгляды в «Пробке». В качестве альтернативы можно использовать препараты с долгоиграющим действием. Одна процедура дает эффект на 6–9 месяцев, а благодаря технике введения не оставляет после себя папул.

Оксана Шатрова косметолог клиники эстетической медицины DEGA Гендерные акценты в контурной пластике, конечно же, присутствуют: у женщин мы стремимся к созданию более мягких черт лица, у мужчин — более четких. Самые частые запросы — это сделать лицо более брутальным, в том числе за счет коррекции углов нижней челюсти. А еще с помощью филлеров можно убрать эффект уставшего взгляда, введя их в щечно-скуловую зону, или откорректировать недостаток объема в области щек у астеничных мужчин.

Мужская кожа толще и грубее женской (все из-за гормонов андрогенов), но не меньше нуждается в уходе. Кстати, разделение средств по гендерному признаку многие уважаемые бренды уходовой косметики даже не практикуют. Но это не повод пользоваться кремом подруги.

Redermic Retinol от La Roche-Posay Ретинол в составе ускоряет обновление клеток, поэтому крем подходит для использования после процедур у косметолога.

Ultraceuticals Ultra Moisturiser Cream Интенсивное увлажнение особенно необходимо после бритья. Хорошо, если у средства также есть противовоспалительное действие.

Huile de Rasage от Clarins Масло с экстрактами розмарина, эвкалипта и мяты наносят перед бритьем, а не после: оно подготавливает щетину и смягчает кожу.

Крем противоотечный для лица Grandmed Эффект лимфодренажа обеспечивают вазопротекторы и комплекс на основе бузины.