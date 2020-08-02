Глава Роспотребнадзора: в 80 регионах стабилизируется ситуация с коронавирусом

«Ситуация в каждом субъекте разная, и преимущественно на сегодняшний день [есть] 80 субъектов Российской Федерации, где или [есть] четкая стабилизация [ситуации с заболеваемостью], или снижение [заболеваемости]. Только в пяти субъектах мы наблюдаем не очень значительный, не очень выраженный, но, к сожалению, объяснимый рост», — заявила она.