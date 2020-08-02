Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, что в большинстве регионов РФ заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается или стабилизируется. Об этом сообщает ТАСС.
Глава Роспотребнадзора: в 80 регионах стабилизируется ситуация с коронавирусом
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Фото: Shutterstock
«Ситуация в каждом субъекте разная, и преимущественно на сегодняшний день [есть] 80 субъектов Российской Федерации, где или [есть] четкая стабилизация [ситуации с заболеваемостью], или снижение [заболеваемости]. Только в пяти субъектах мы наблюдаем не очень значительный, не очень выраженный, но, к сожалению, объяснимый рост», — заявила она.
По мнению Поповой, рост числа заразившихся может говорить о чрезмерно поспешном снятии ограничений или пренебрежительного отношения к ним. «Да, где-то чуть-чуть поторопились с открытием, где-то процветает такой ковидный нигилизм: с нами все будет хорошо, мы уже вышли [из ограничений]», — уточнила глава Роспотребнадзора.
Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет бесплатной. «Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета. Соответственно, схема вакцинации всем известна - она будет плановой», — поделился Мурашко с журналистами.
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