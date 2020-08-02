«Вектор» планирует запустить производство вакцины от коронавируса в ноябре

Напомним, ранее стало известно о том, что вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Сейчас готовятся документы для ее регистрации. Как сообщил глава Минздрава, в России планируется начать более массовую вакцинацию от коронавируса в октябре. В первую очередь прививки получат медицинские сотрудники и учителя.

Ранее стало известно о том, что иммунитет, полученный после введения вакцины против коронавируса, будет сохраняться в течение около двух лет или более. Такие сроки назвали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Биотехнологическая компания BIOCAD намерена приступить к клиническим испытаниям на людях вакцины от коронавируса уже этим летом. Одновременно с ними к доклиническим исследованиям приступают в петербургском НИИ гриппа имени Смородинцева. Вакцина против коронавирусной инфекции, которую разрабатывает в Петербурге биотехнологическая компания BIOCAD, вошла в список потенциальных вакцин от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Клинические испытания на людях планируется провести уже этим летом. Генеральный директор компании Дмитрий Морозов в интервью «Собака.ru» рассказал о перспективах появления самой ожидаемой вакцины XXI века.