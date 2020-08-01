Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет бесплатной. Об этом сообщает «РИА Новости».
Глава Минздрава: вакцинация от коронавируса будет бесплатной
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Фото: Shutterstock
«Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета. Соответственно, схема вакцинации всем известна - она будет плановой», — поделился Мурашко с журналистами.
Напомним, ранее стало известно о том, что в России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Сейчас готовятся документы для ее регистрации. Как сообщил глава Минздрава, в России планируется начать более массовую вакцинацию от коронавируса в октябре. В первую очередь прививки получат медицинские сотрудники и учителя.
В Сеченовском университете успешно завершились испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. Клинические испытания начались 18 июня. Вакцину разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Так, первую группу добровольцев должны выпустить из больницы 15 июля, вторую — 20 июля.
Ранее стало известно о том, что иммунитет, полученный после введения вакцины против коронавируса, будет сохраняться в течение около двух лет или более. Такие сроки назвали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Биотехнологическая компания BIOCAD намерена приступить к клиническим испытаниям на людях вакцины от коронавируса уже этим летом. Одновременно с ними к доклиническим исследованиям приступают в петербургском НИИ гриппа имени Смородинцева. Вакцина против коронавирусной инфекции, которую разрабатывает в Петербурге биотехнологическая компания BIOCAD, вошла в список потенциальных вакцин от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Клинические испытания на людях планируется провести уже этим летом. Генеральный директор компании Дмитрий Морозов в интервью «Собака.ru» рассказал о перспективах появления самой ожидаемой вакцины XXI века.
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