Лев Григорьевич, почему CORIS экстренно выселяют из здания на Чугунной, 46, где вы работаете более 20 лет?

Городское правительство хочет выкупить это здание и переоборудовать его под ковидный госпиталь больницы Св. Луки. 1 июля я получил от владельца помещения — акционерного общества «ЛОМО» — извещение, в котором нас просят покинуть территорию уже 1 сентября. Но переехать меньше, чем за два месяца, попросту невозможно — подобный срок расторжения аренды равен потере бизнеса и тому, что множество петербуржцев останутся без крупнейшей частной службы скорой медицинской помощи в период пандемии. Мы потеряем медперсонал — в CORIS работает более 200 человек, в том числе десять бригад скорой, специалисты травмпункта. Выплачивать зарплату такому штату во время простоя в пару месяцев, параллельно вкладывая множество средств в переезд, просто невозможно.

Что вы будете делать, чтобы бизнес не потерять?

Наша цель — не отстаивать старое помещение, а получить адекватный срок для переезда, увеличив его до 5-6 месяцев. Сейчас мы ведем активные переговоры со всеми, кто может нам помочь. Хочу сказать спасибо тем, кто поддерживает CORIS — без нашего участия направляются депутатские запросы, обращения в Смольный и губернатору, создана петиция от лица горожан на Change.org, готовится обращение от Всероссийского союза страховщиков — ведь половина наших вызовов оплачивается в рамках ДМС. Петербуржцы откликнулись, потому что понимают, как важна альтернатива на рынке медицинских услуг, как важны малый бизнес и принципиальная человеческая позиция — на нашем месте мог бы оказаться кто угодно. И, кстати, мы не единственные, кого просят по-быстрому покинуть здание на Чугунной,46 — оно напичкано медицинскими арендаторами, там в том числе располагаются стоматологическая, офтальмологическая и наркологическая клиники. Но, видимо, правительству все равно — одной частной клиникой во время кризиса больше, другой меньше.

Заместитель председателя комздрава Андрей Сарана заявил, что выкуп здания был лишь вопросом времени — история о том, что город заберет его себе, обсуждалась несколько лет.

Такие разговоры действительно были, но оставались на уровне разговоров. Мы же не можем, основываясь на них, заранее найти помещение и сидеть на чемоданах в ожидании бумаги о выселении. Не было ни проекта нового корпуса больницы, ни соответствующего постановления правительства. И, как я пониманию, даже сейчас они не появились. Но появились деньги, которые надо быстро освоить, и повод в виде коронавирусной инфекции.

Некоторые СМИ отмечают, что экстренное выселение CORIS выглядит как месть со стороны Смольного — во время пандемии вы не раз выступали с критикой чиновников здравоохранения, например, рассказывали о 11-часовых очередях при госпитализации пациентов с COVID-19. Что вы думаете по этому поводу?

Да, многие об этом говорят напрямую, но я не могу поверить, что из-за моей позиции и озвученных фактов меня начнут душить и ставить под угрозу закрытия весь бизнес. Кстати, если правительство Петербурга лояльно отнесется к просьбе о продлении переезда, то вряд ли эта история про месть. Если упрутся — то можно подумать уже и об этом.