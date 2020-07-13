Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург назвал дату, когда вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот. Она станет доступна для россиян после прохождения процедуры регистрации, которая запланирована на 2-4 августа.
Когда вакцина от коронавируса станет доступна для россиян? Директор НИЦ Гамалеи назвал дату
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Фото: Shutterstock.com
«Насколько я помню график, утвержденный Михаилом Альбертовичем Мурашко (министром здравоохранения России, — прим. ред.), это 2-4 августа мы должны подать на регистрацию. До 12 августа Росздравнадзор должен проверить те партии, которые мы разрабатываем. В гражданский оборот вакцина может поступить 12-14 августа, в середине августа», — заявил ТАСС Гинцбург.
Уже стартовал второй этап испытания вакцины, окончание исследований планируется на конец июля-начало августа. Предварительные итоги первого этапа показали положительный результат.
«Да, показал абсолютно. Он [иммунитет] формируется, но мы окончательные результаты еще никому не сообщали. Мы смотрим более углубленно, несколькими системами, не только наличие антител, как все коммерческие и некоммерческие структуры смотрят, а мы смотрим наличие вируснейтрализующих антител. Плюс, мы будем еще смотреть и смотрим Т-клеточный иммунитет, что вообще никто не смотрит», — отметил Гинцбург.
Напомним, в Сеченовском университете успешно завершились испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. Клинические испытания начались 18 июня. Вакцину разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Так, первую группу добровольцев должны выпустить из больницы 15 июля, вторую — 20 июля.
Ранее стало известно о том, что иммунитет, полученный после введения вакцины против коронавируса, будет сохраняться в течение около двух лет или более. Такие сроки назвали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Биотехнологическая компания BIOCAD намерена приступить к клиническим испытаниям на людях вакцины от коронавируса уже этим летом. Одновременно с ними к доклиническим исследованиям приступают в петербургском НИИ гриппа имени Смородинцева. Вакцина против коронавирусной инфекции, которую разрабатывает в Петербурге биотехнологическая компания BIOCAD, вошла в список потенциальных вакцин от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Клинические испытания на людях планируется провести уже этим летом. Генеральный директор компании Дмитрий Морозов в интервью «Собака.ru» рассказал о перспективах появления самой ожидаемой вакцины XXI века.
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