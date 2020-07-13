Когда вакцина от коронавируса станет доступна для россиян? Директор НИЦ Гамалеи назвал дату

«Насколько я помню график, утвержденный Михаилом Альбертовичем Мурашко (министром здравоохранения России, — прим. ред.), это 2-4 августа мы должны подать на регистрацию. До 12 августа Росздравнадзор должен проверить те партии, которые мы разрабатываем. В гражданский оборот вакцина может поступить 12-14 августа, в середине августа», — заявил ТАСС Гинцбург.

Уже стартовал второй этап испытания вакцины, окончание исследований планируется на конец июля-начало августа. Предварительные итоги первого этапа показали положительный результат.

«Да, показал абсолютно. Он [иммунитет] формируется, но мы окончательные результаты еще никому не сообщали. Мы смотрим более углубленно, несколькими системами, не только наличие антител, как все коммерческие и некоммерческие структуры смотрят, а мы смотрим наличие вируснейтрализующих антител. Плюс, мы будем еще смотреть и смотрим Т-клеточный иммунитет, что вообще никто не смотрит», — отметил Гинцбург.