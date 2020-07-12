В Сеченовском университете успешно завершились испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. Об этом рассказал «РИА Новости» директор Института трансляционной медицины и биотехнологий университета Вадим Тарасов.
В России успешно завершили испытания вакцины от коронавируса
Клинические испытания начались 18 июня. Вакцину разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Так, первую группу добровольцев должны выпустить из больницы 15 июля, вторую — 20 июля.
Перед этим участников испытаний подробно обследовали и проверили на отсутствие антител к коронавирусу, после чего изолировали на две недели. Затем ученые провели иммунизацию. Они были разделены на две группы — участники первой получили одну дозу вакцины, второй — две. По словам Лукашева, все они чувствуют себя отлично сейчас. Инъекция не вызвала негативной реакции организма, за исключением повышения температуры тела в первые дни после вакцинации. С добровольцами также проводилась психологическая работа, поскольку они столкнулись с эмоциональным напряжением и конфликтовали из-за изоляции. В ближайшее время они вернутся к обычной жизни.
Напомним, ранее стало известно о том, что в России началась финальная стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса, которые проводят Национальный исследовательский центр имени Гамалеи и Минобороны.
Ранее стало известно о том, что иммунитет, полученный после введения вакцины против коронавируса, будет сохраняться в течение около двух лет или более. Такие сроки назвали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Министерство обороны приступило к клиническим испытаниям отечественной вакцины от коронавируса, разработанной с участием 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ. Ее будут применять на добровольцах из числа военнослужащих. В конце мая в России уже провели испытания (успешно!) вакцины от коронавируса на людях. Но неофициально — подопытными стали добровольцы из числа сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ.
Биотехнологическая компания BIOCAD намерена приступить к клиническим испытаниям на людях вакцины от коронавируса уже этим летом. Одновременно с ними к доклиническим исследованиям приступают в петербургском НИИ гриппа имени Смородинцева. Вакцина против коронавирусной инфекции, которую разрабатывает в Петербурге биотехнологическая компания BIOCAD, вошла в список потенциальных вакцин от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Клинические испытания на людях планируется провести уже этим летом. Генеральный директор компании Дмитрий Морозов в интервью «Собака.ru» рассказал о перспективах появления самой ожидаемой вакцины XXI века.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.