В России началась финальная стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса, которые проводят Национальный исследовательский центр имени Гамалеи и Минобороны. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на военное ведомство.
В России приступили к последней стадии испытаний вакцины от коронавируса
Так, 18 июня начались тесты: девяти участникам эксперимента ввели один компонент вакцины, еще девяти — второй.
Затем вакцину получили еще 20 добровольцев, они протестируют препарат в бустерном варианте — им должны ввести второй компонент вакцины. Первую группу после сдачи анализов планируют выписать, они вернутся к местам службы. Сейчас их состояние оценивают как хорошее.«В настоящее время все показатели в норме. Общее, психологическое и моральное состояние добровольцев хорошее», — отметили в министерстве. Никто не жаловался на состояние здоровья, побочных реакций не наблюдалось.
Другой группе добровольцев 13 июля будут вводить второй компонент — для закрепления иммунитета и увеличения его продолжительности. Полученные данные, как считают в ведомстве, «свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса COVID-19».
Напомним, около 70 млн доз вакцины понадобится для формирования коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России. Так считает гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов.
Ранее стало известно о том, что иммунитет, полученный после введения вакцины против коронавируса, будет сохраняться в течение около двух лет или более. Такие сроки назвали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Министерство обороны приступило к клиническим испытаниям отечественной вакцины от коронавируса, разработанной с участием 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ. Ее будут применять на добровольцах из числа военнослужащих. В конце мая в России уже провели испытания (успешно!) вакцины от коронавируса на людях. Но неофициально — подопытными стали добровольцы из числа сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ.
Биотехнологическая компания BIOCAD намерена приступить к клиническим испытаниям на людях вакцины от коронавируса уже этим летом. Одновременно с ними к доклиническим исследованиям приступают в петербургском НИИ гриппа имени Смородинцева. Вакцина против коронавирусной инфекции, которую разрабатывает в Петербурге биотехнологическая компания BIOCAD, вошла в список потенциальных вакцин от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Клинические испытания на людях планируется провести уже этим летом. Генеральный директор компании Дмитрий Морозов в интервью «Собака.ru» рассказал о перспективах появления самой ожидаемой вакцины XXI века.
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