По словам директора НИЦ Александра Гинцбурга, вакцина против коронавируса будет вводиться дважды — причем один и тот же ген вводится на разных носителях, «что дает возможность не просто получить защитный протективный иммунитет, но получить его на увеличенный период времени». «Данный подход гарантирует с большой вероятностью, что человек, получивший эту вакцину в бустерном варианте, будет защищен от возможного заражения коронавирусом, по крайней мере в течение двух лет, а возможно и на более длительный период», — отметил Гинцбург.

Для того, чтобы перейти к массовой вакцинации россиян, потребуется до 70 миллионов доз вакцины — уже сейчас правительство и организации здравоохранения принимают меры по налаживанию процесса масштабирования производства вакцины. Также недавно начались клинические испытания. «Надеюсь, эти исследования пройдут успешно, и не исключено, что в начале осени мы приступим к выпуску данных препаратов», — добавил директор НИЦ.

Для того, чтобы оценить эффективность вакцинации, в НИЦ Гамалеи разработали специальные тест-системы, которые позволяют выявить в крови вакцинированных людей наличие антител, нейтрализующих коронавирус. Использование данной тест-системы также позволяет исследовать плазму пациентов, переболевших COVID-19. «После того, как эта плазма будет охарактеризована на наличие антител, которые нейтрализуют данный вирус, ее можно использовать в качестве терапевтического препарата для лечения больных, в том числе тяжелых больных коронавирусной инфекцией», — рассказал Гинцбург.

Напомним, Министерство обороны приступило к клиническим испытаниям отечественной вакцины от коронавируса, разработанной с участием 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ. Ее будут применять на добровольцах из числа военнослужащих. В конце мая в России уже провели испытания (успешно!) вакцины от коронавиурса на людях. Но неофициально — подопытными стали добровольцы из числа сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ.

Биотехнологическая компания BIOCAD намерена приступить к клиническим испытаниям на людях вакцины от коронавируса уже этим летом. Одновременно с ними к доклиническим исследованиям приступают в петербургском НИИ гриппа имени Смородинцева. Вакцина против коронавирусной инфекции, которую разрабатывает в Петербурге биотехнологическая компания BIOCAD, вошла в список потенциальных вакцин от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Клинические испытания на людях планируется провести уже этим летом. Генеральный директор компании Дмитрий Морозов в интервью «Собака.ru» рассказал о перспективах появления самой ожидаемой вакцины XXI века.