BIOCAD намерены приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса уже летом

Как рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов, вакцина, которую компания разрабатывает совместно с новосибирскими центром «Вектор», в настоящий момент проходит доклинические испытания на животных. Перейти к испытаниям на добровольцах планируют к началу августа.

По словам исполняющего обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрия Лиознова, институт на данный момент создал прототип вакцины от коронавируса и намерен приступить к доклиническим исследованиям в июле — что, по его мнению, является «очень неплохим результатом».

Самую первую российскую вакцину от новой коронавирусной инфекции COVID-19 власти ожидают получить уже в сентябре 2020 года — именно в такой срок намерен запустить промышленное производство препарата НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава РФ. Клинические испытания препарата стартуют в июне.

Напомним, Министерство обороны приступило к клиническим испытаниям отечественной вакцины от коронавируса, разработанной с участием 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ. Ее будут применять на добровольцах из числа военнослужащих. В конце мая в России уже провели испытания (успешно!) вакцины от коронавиурса на людях. Но неофициально — подопытными стали добровольцы из числа сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ.

Ранее генеральный директор биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов опроверг «злые» мутации коронавируса. По его словам, любое изменение вируса — это все равно одна и та же инфекция, которая «фактически приспосабливается к жизни» для предотвращения негативных последствий. В конце апреля ученые Австралии и Тайваня обнаружили первую значительную мутацию нового коронавируса SARS-CoV-2.

Вакцина против коронавирусной инфекции, которую разрабатывает в Петербурге биотехнологическая компания BIOCAD, вошла в список потенциальных вакцин от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Клинические испытания на людях планируется провести уже этим летом. Генеральный директор компании Дмитрий Морозов в интервью «Собака.ru» рассказал о перспективах появления самой ожидаемой вакцины XXI века.