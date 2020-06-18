Илья Фоминцев: «Глобальная проблема российского здравоохранения: больницы существуют не для пациентов»

Илья, месяц назад вы говорили — за работу во время пандемии COVID‑19 медицинским властям Петербурга можно ставить «неуд». Мнение не изменилось, или мы все же справились, избежали негативных сценариев?

Простите, а каких сценариев мы избежали? Негативный сценарий — это если бы на Васильевском острове трупы лежали, как в блокаду Ленинграда?

Такое тоже рисовалось в воображении.

Ну, если вам такое рисовалось, то пожалуй что избежали. Но тогда вопрос — а кому атрибутировать успех? Комитету по здравоохранению Петербурга или биологии вируса? И есть ли он — этот успех? Если у всех был страх рефрижераторов на улицах — тогда все успешно. Во всяком случае пока. Если мы измеряем успех какими-то другими критериями — например, смертностью пациентов с коронавирусной инфекцией — то надо их сначала проанализировать. Я пока не видел этого анализа в Петербурге.

А если бы вы проводили свой анализ, на что обратили бы внимание? Какие проблемы в здравоохранении нам нужно решить после пандемии?

Но ведь тут проблема, как в том анекдоте: « — Где ошибка? — В ДНК у тебя ошибка». Есть масса базовых проблем, которые создают нынешний бардак в системе здравоохранения. В пандемии он проявился нехваткой средств индивидуальной защиты для врачей и попытками ее замолчать, массовым заражением персонала и пациентов в закрытых на карантин больницах, расколом в медицинском сообществе и так далее. В другой ситуации тот же самый бардак в управлении проявит себя по-другому. Поверьте, ничего нового не произошло — мы имеем дело с ошибками, которые были всегда.

Что вас беспокоит в российском здравоохранении?

В первую очередь глобальная проблема российского здравоохранения — это проблема перевернутой пирамиды. Для чего существуют больницы? По идее? Для пациентов. Однако в нашей системе про это чаще всего забывается. Центр внимания не на конкретном человеке и его потребностях, а, например, на показателях Минздрава, которые нужно достичь, или на финансовых показателях, которые спускают акционеры клиники. Пациент — это же некий субстрат, необходимый для их достижения. И, кстати, возьмите, любую другую сферу, и вы тоже увидите перевернутость пирамиды. В нашем государстве церковь не для прихожан, университет не для студентов, правоохранительная система не для граждан и даже тюрьма не для заключенных.