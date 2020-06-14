Для подготовки ко второй волне коронавирусной инфекции россиянам достаточно вести здоровый образ жизни. Так считает доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, сообщают «Известия».
Вирусолог рассказал, как нужно готовиться ко второй волне коронавируса
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Фото: Shutterstock
Альтштейн отметил, что люди должны начать укреплять свое здоровье, чтобы в случае заражения легче перенести инфекцию. Он подчеркнул, что заболевание у здоровых людей в основном проходит в легких или средних формах. «Советы тут простые — это здоровый образ жизни. Те люди, которые способны вести здоровый образ жизни, должны его вести, кто неспособен — должны учиться, чтобы здоровье было укреплено», — сказал эксперт.
Альтштейн также порекомендовал не переживать из-за прихода второй волны, а «выполнять свои нормальные обязанности». Он добавил, что основная нагрузка придется на медицинскую сферу страны.
Врач-инфекционист Акихиро Сато из Японии предполагает, что вероятность второй волны распространения коронавируса составляет около 90%. Более того, по его мнению, она может наступить уже летом. «Вероятность второй волны заражений новым типом коронавирусной инфекции – большая, около 90%, то есть почти наверняка. Более того, если второй волны не произойдет, будем считать, что нам повезло. Но определить, когда она придет, очень сложно. Скорее всего, это будет осенью или зимой. Но вполне может случиться и так, что вторая волна придет и раньше – в июле или августе», – заявил Сато, автор пособия для Токио по мерам на случай распространения инфекций в мегаполисе.
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