В Ленобласть поступила партия лекарства от коронавируса. Курс лечения может обойтись в 50 тысяч рублей

Как посчитала«Фонтанка», одну упаковку «Авифавира» (40 таблеток по 200 мг) медучреждения могут купить за 22 тыс. рублей. По рекомендации Минздрава, в первый день пациент весом от 75 кг должен будет принять 18 таблеток препарата, в последующие 9 дней – еще 72 таблетки. Значит, всего пациенту придется принять 90 таблеток. Издание, отталкиваясь от цены, заплаченной больницами Ленобласти, предполагает, что курс может обойтись в 50 тысяч рублей.