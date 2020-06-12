В больницы регионов поступило первое лекарство, предназначенное для лечения коронавируса. Для десятидневного лечения потребуется 90 таблеток – больше двух упаковок. По подсчетам «Фонтанки», за один курс придется заплатить 50 тысяч рублей.
В Ленобласть поступила партия лекарства от коронавируса. Курс лечения может обойтись в 50 тысяч рублей
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Фото: Shutterstock
Так, первая партия препарата от коронавирусной инфекции обошлась региону в 2 млн рублей. Как сообщили «Фонтанке» в администрации Ленобласти 11 июня, в Тихвинскую межрайонную больницу пришло 90 упаковок «Авифавира» примерно за такую сумму. В ведомстве отметили, что деньги на закупку препарата выделила сама больница.
Еще 10 упаковок нового препарата поступило в Волховскую межрайонную больницу. Сумму поставки не назвали, однако в администрации рассказали, что заказали лекарство у компании «ХимРар». Централизованной закупки «Авифавира», разработанного на основе фавипиравира (японского препарата для лечения гриппа), в Ленобласти еще не было.
«Мы сами хотим закупить этот препарат для всех наших больниц. Областной комздрав выделяет на это 50 млн рублей. В ближайшее время у нас будет закупка «Авифавира» и «Актемры», с которой он должен идти в комбинации», – отметили в администрации Ленобласти.
Как посчитала«Фонтанка», одну упаковку «Авифавира» (40 таблеток по 200 мг) медучреждения могут купить за 22 тыс. рублей. По рекомендации Минздрава, в первый день пациент весом от 75 кг должен будет принять 18 таблеток препарата, в последующие 9 дней – еще 72 таблетки. Значит, всего пациенту придется принять 90 таблеток. Издание, отталкиваясь от цены, заплаченной больницами Ленобласти, предполагает, что курс может обойтись в 50 тысяч рублей.
Напомним, в конце мая Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса — «Авифавир». «Торговое наименование препарата — «Авифавир». Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование — «Фавипиравир», — говорится в перечне министерства. Лекарство должно было поступить 11 июня, а его эффективность против коронавирусной инфекции составит более 80%.
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