Ученые назвали наименее уязвимую к коронавирусу группу крови

Ранее стало известно, что иммунитет к коронавирусу имеют 14% россиян. Данные получены по результатам тестирования на антитела к коронавирусу 650 тысяч человек в 46 регионах России. По словам Поповой, лучше всего иммунитет вырабатывается у детей — процент иммунных среди несовершеннолетних до 17 лет составляет почти 20%. У людей от 18 до 64 лет это 14%, старше 65-ти — 11%.

Напомним, частные лабораторные службы выявили иммунитет к коронавирусу у 14-15% петербуржцев. Ранее комитет по здравоохранению заявлял, что этот показатель в городе «крайне низкий». Речь шла о 6% местных жителей, у которых были обнаружены антитела к COVID-19.

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