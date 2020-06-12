Люди с первой группой крови наименее подвержены заражению коронавирусом SARS-CoV-2, следует из исследования калифорнийской компании 23andMe, которая расшифровывает геном. Об этом сообщают РИА Новости.
Ученые назвали наименее уязвимую к коронавирусу группу крови
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Фото: Shutterstock
Всего эксперты изучили данные 750 тысяч клиентов, 10 тысяч из которых заболели COVID-19. После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи определили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заражаются COVID-19. Согласно исследованию, выявленная закономерность характерна и для положительного, и для отрицательного резус-фактора, при этом более ранние работы показывали, что это справедливо лишь в случае положительного резус-фактора.
Ранее стало известно, что иммунитет к коронавирусу имеют 14% россиян. Данные получены по результатам тестирования на антитела к коронавирусу 650 тысяч человек в 46 регионах России. По словам Поповой, лучше всего иммунитет вырабатывается у детей — процент иммунных среди несовершеннолетних до 17 лет составляет почти 20%. У людей от 18 до 64 лет это 14%, старше 65-ти — 11%.
Напомним, частные лабораторные службы выявили иммунитет к коронавирусу у 14-15% петербуржцев. Ранее комитет по здравоохранению заявлял, что этот показатель в городе «крайне низкий». Речь шла о 6% местных жителей, у которых были обнаружены антитела к COVID-19.
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