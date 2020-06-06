Популярный японский инфекционист: вероятность второй волны коронавируса – около 90%

«Вероятность второй волны заражений новым типом коронавирусной инфекции – большая, около 90%, то есть почти наверняка. Более того, если второй волны не произойдет, будем считать, что нам повезло. Но определить, когда она придет, очень сложно. Скорее всего, это будет осенью или зимой. Но вполне может случиться и так, что вторая волна придет и раньше – в июле или августе», – заявил Сато, автор пособия для Токио по мерам на случай распространения инфекций в мегаполисе.