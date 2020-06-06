Врач-инфекционист Акихиро Сато из Японии предполагает, что вероятность второй волны распространения коронавируса составляет около 90%. Более того, по его мнению, она может наступить уже летом, пишут РИА Новости.
Популярный японский инфекционист: вероятность второй волны коронавируса – около 90%
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Фото: Shutterstock
«Вероятность второй волны заражений новым типом коронавирусной инфекции – большая, около 90%, то есть почти наверняка. Более того, если второй волны не произойдет, будем считать, что нам повезло. Но определить, когда она придет, очень сложно. Скорее всего, это будет осенью или зимой. Но вполне может случиться и так, что вторая волна придет и раньше – в июле или августе», – заявил Сато, автор пособия для Токио по мерам на случай распространения инфекций в мегаполисе.
При этом он считает ошибочным мнение, что летом второй волны быть не может или что коронавирус летом пропадет. Как отметил врач, в Таиланде, Южной Америке и Бразилии люди заражаются, несмотря на жару. Он добавил, что температура воздуха или влажность не влияют на распространие коронавируса.
Инфекционист также назвал основной признак прихода второй волны COVID-19, а не разовой вспышки – одновременное возникновение очагов заражения в разных регионах страны. А одной из главных опасностей второй волны, по мнению Сато, может стать то, что большая часть населения не переболело коронавирусом: если произойдет резкий рост заболеваний и система здравоохранения не будет справляться, это приведет к росту летальных исходов.
«Еще один момент – это мутации самого вируса. Сейчас он распространился в Южной Америке, там могут быть мутации. Не исключено, что в результате мутаций вирус станет более смертоносным», – сказал врач.
Сато также рассказал, как нужно готовиться ко второй волне заражений. Так, между волнами важно четкое разграничение: «строго придерживаться самоизоляции, когда это необходимо, и снимать ограничения, когда это возможно».
«Необходимо переключение на OFF и ON. Чтобы пока вирус притих, можно было бы по возможности вернуться к прежней жизни, а когда заражение вновь расширится, ограничить себя. Иначе люди просто не выдержат», – пояснил эксперт.
Основные рекомендации остаются все те же: избегать непроветриваемых тесных помещений, большого скопления людей, близкого расстояния между людьми, мыть руки, носить маски.
По мнению эксперта, государства при росте заболеваний должны быстро переключиться и переориентировать обычные палаты и больницы под специализированные на COVID-19, а также чтобы и гостиницы были готовы при резком росте начать принимать легких пациентов. «То есть нужно иметь запас больничных коек. Еще важный вопрос – снабжение медицинским защитным инвентарем: масками, перчатками, халатами. В этот раз всего этого не хватало, поэтому нужно уже сейчас подготовиться и запастись этими вещами», – считает Сато.
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