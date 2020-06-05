ВОЗ: Россия вышла на плато по коронавирусу

Слова о выходе на плато Харрис произнесла во время брифинга ВОЗ в Женеве: «Россия в настоящий момент показывает плато. Однако в стране, как и во многих других, большое количество случаев. Безусловно, важно соблюдать все меры безопасности. Россия делает огромное количество тестов, что замечательно. И это одна из причин, по которой выявляются случаи заражения», — заявила она.

На вопрос о том, возможно ли снять ограничения в Москве к 24 июня, когда там запланирован парад Победы, представитель ВОЗ ответила, что организация не запрещает проводить массовые мероприятия, однако необходимо оценить все возможные риски, а также принять меры, которые предотвратят распространение и новый всплеск заболеваемости COVID-19.

В ВОЗ напомнили, что выход на плато не означает, что далее заболеваемость будет падать. На снижение числа инфицированных COVID-19 влияют карантинные меры: если ослабить их раньше времени или отменить слишком быстро, может произойти новый пик.

Отметим, что ранее аналитики «Сбербанка» также предположили, что произойдет, если сразу же отменить все ограничения: по их оценкам, 5 июля будет преодолен прошлый максимум по количеству инфицированных в сутки, а к 12 июля в стране будут ежедневно регистрировать уже более 13 тыс. новых пациентов.

Главным сейчас является выход на плато или снижение суточных цифр заболевших. «Собака.ru» публикует динамику количества ежедневных случаев заболевания Covid-19 в Петербурге, Ленинградской области, Москве, России и в мире.