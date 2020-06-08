Профессор Константин Лебединский: «Нас ждет не вторая волна COVID-19, а скорее растянутый шлейф с колебаниями»

О необычном течении COVID-19 и спорах вокруг ИВЛ

Правда, что тяжелое течение COVID-19 совсем не похоже на то, с чем врачи справлялись раньше при тяжелых пневмониях?

Да, наши первоначальные ожидания, что при COVID-19 мы столкнемся с острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС), какой наблюдается при сепсисе или пневмонии, не оправдались. Это точно не классический и хорошо изученный дистресс. Дело в том, что при ОРДС мы имеем дело с жесткими легкими, в которых есть пул спавшихся альвеол (пузырьковидные образования в лёгких, оплетённые сетью капилляров — прим. Ред.). Но эти альвеолы можно «рекрутировать», расправить, вернуть им вентиляцию. При COVID-19 мы очень часто сталкиваемся с мягкими, податливыми легкими, в которых альвеолы и так раскрыты. По всей видимости, мы все же имеем дело с легочным микротромбоваскулитом, о котором говорят наши итальянские коллеги. Микротромбоваскулит — это совершенно необычный сценарий развития поражения легких и дыхательной недостаточности: вместо более привычного нам повреждения альвеол наступает поражение капиллярного русла, микрососудов малого круга кровообращения.

Есть ли еще какие-нибудь неожиданные наблюдения? Многие врачи говорят о том, что человек с тяжелым течением болезни внешне может выглядеть абсолютно нормально и не ощущать всей тяжести своего состояния.

Да, вызывает изумление хорошая переносимость гипоксии (кислородного голодания — прим. Ред.) у тяжелых больных. Представьте, пациент говорит по мобильному телефону о том, кто будет выгуливать его собачку, в это время пульсоксиметр показывает уровень сатурации (насыщение крови кислородом — прим. Ред.) 75%, но через 5 минут человек начинает умирать. Такого мы раньше не видели. С чем связана такая «невидимая гипоксия», до конца непонятно. В случае с COVID-19 действительно остается много вопросов.

Но ответы на какие-то из них появляются?

Конечно, опыт в таких условиях набирается очень быстро. Например, мы полностью убедились в том, что имеет смысл как можно дольше удерживать пациента с COVID-19 от искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Даже когда по классическим подходам вроде бы есть все показания к вентиляции, на практике оказывается, что нередко можно обойтись без нее. Прежде всего, когда легкие мягкие, и пациенту механически хватает сил расправлять их на вдохе. Конечно, все крики о том, что ИВЛ убивает — это не так. Не ИВЛ убивает, просто на ИВЛ переводят пациентов, которые настолько тяжелы, что общий процент их выживаемости будет невысоким. Объясню: если этих пациентов не перевести на вентиляцию, то погибнет 100%. А если из этих потенциальных 100% выживает хотя бы 14%, как у Дениса Проценко в Коммунарке (речь о московской больнице для пациентов с COVID-19 в поселке Коммунарка и ее главвраче — прим. Ред.) — это уже победа. Тут не должно быть подмены логики: пациенты погибают не потому, что их перевели на ИВЛ, а их переводят на ИВЛ, потому что они погибали.

Так почему же лучше удерживать пациента от ИВЛ как можно дольше?

Если пациент, переживший серьезную вирусную атаку, оказывается на аппарате ИВЛ с трахеостомой (созданное хирургическим путем отверстие в трахее — прим. Ред.), повышается риск развития дальнейших осложнений на фоне иммунодефицита. Пациенты, вроде бы победившие COVID-19, могут погибнуть от вторичных инфекций.