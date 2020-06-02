РАН разрабатывают вакцину от COVID-19 в виде кисломолочных продуктов

Антигены коронавируса в новой вакцины заключат в микрокапсулы, которые защитят их от пищеварительных ферментов, а затем прикрепят к бактериям-пробиотикам, которые содержатся в кисломолочных продуктах.

«Мишенью для клонирования является ген, кодирующий S-белок коронавируса. Ген вводится в область кодирования поверхностных ворсинок бактерии-пробиотика, и формируется бактерия с иммуногенным белком вируса на поверхности. Данная вакцина может вводиться в виде кисломолочного продукта», — рассказал о технологии Чехонин и добавил, что сейчас уже ведутся доклинические испытания.

При этом некоторые ученые, и в том числе члены-корреспонденты РАН, отмечают, что подобная идея неосуществима. «Так как эти пробиотики вводятся в организм в виде кисломолочных продуктов, то авторы считают, что туда можно вставить дополнительный белок и таким образом вводить вакцину. Если бы это было возможно, то уже давно человеческий организм выработал иммунитет и на белки этих бактерий. Поэтому мне идея не кажется легкоосуществимой», — говорит заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

Сейчас над созданием вакцины от коронавируса только в России работают около десяти команд ученых. Ранее сегодня сообщалось, что Министерство обороны уже испытывает одну из сывороток на военнослужащих-добровольцах.

В конце мая петербургский НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России объявил о наборе добровольцев для исследования вакцин против коронавируса. Информация о подготовке к запуску клинических испытаний появилась в официальной группе медучреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, недавно в России успешно провели испытания вакцины от коронавиурса на людях. Но неофициально — подопытными стали добровольцы из числа сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ. Все участники неофициальной вакцинации в порядке — они «здоровы, радостны, выполняют в полной мере свои обязанности как на работе, так и дома». Однако об успешности эксперимента можно будет говорить после того, как НИИ получит официальное разрешение на испытания. Позже также стало известно, когда в России планируют начать массовую вакцинацию от коронавируса.



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