В сточных водах Хельсинки и Турку обнаружен коронавирус

Отмечается, что признаков коронавируса в образцах, собранных в других городах страны — Тампере, Куопио и Оулу, — обнаружено не было. Всего отбор проб произвели на 28 очистных сооружениях Финляндии.

Напомним, что весной в лаборатории водной микробиологии THL в Куопио был внедрен метод исследования, который позволяет определить количество РНК COVID-19, то есть его след в образцах, собранных на очистных сооружениях.

Первые результаты были получены недавно. Теперь исследователи ожидают, что анализ сточных вод даст дополнительную информацию о масштабах и развитии эпидемии коронавируса. Также они надеются, что дальнейший мониторинг воды поможет узнать о возможной второй волне эпидемии.

«Исходя из (новых) подтверждённых случаев заболевания, эпидемиологическая ситуация в настоящее время успокаивается, и исследования сточных вод подтверждают результаты индивидуального тестирования. Благодаря сточным водам можно заранее обнаружить вирус, если он циркулирует среди населения в большом количестве», — рассказывает специалист-исследователь THL Тарья Питкянен.

По состоянию на 2 июня, в больницах Финляндии находятся 62 пациента с COVID-19. За последние сутки зарегистрировано 2 смерти и 2 новых случая заражения, общее число летальных исходов с начала пандемии — 320. С марта COVID-19 обнаружили у 6 887 человек.



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