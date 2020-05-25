Стало известно, когда в России планируют начать массовую вакцинацию от коронавируса

«Надеемся, что массовая вакцинация начнется в начале осени. Но, естественно, одномоментно все население не сможет получить эту вакцину. Будем считать, в лучшем варианте, что это займет полгода, семь, восемь или девять месяцев — процесс вакцинации и ее масштабирование», — отметил Гинцбург.

Ранее Гинцбург сообщил об успешно проведенном испытании вакцины от коронавируса на людях. Все участники неофициальной вакцинации в порядке — они «здоровы, радостны, выполняют в полной мере свои обязанности как на работе, так и дома, я надеюсь». Однако об успешности эксперимента можно будет говорить после того, как НИИ получит официальное разрешение на испытания.

Сейчас разработка вакцины в центре Гамалеи идет по плану — предположительно, к концу лета она будет зарегистрирована. Несмотря на это, по мнению Гинцбурга, одновременной вакцинации всего населения России ожидать не стоит — процесс может растянуться на полгода.