Массовая вакцинация россиян от новой коронавирусной инфекции может начаться уже в начале осени. Весь процесс займет от 6 до 9 месяцев, считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Стало известно, когда в России планируют начать массовую вакцинацию от коронавируса
«Надеемся, что массовая вакцинация начнется в начале осени. Но, естественно, одномоментно все население не сможет получить эту вакцину. Будем считать, в лучшем варианте, что это займет полгода, семь, восемь или девять месяцев — процесс вакцинации и ее масштабирование», — отметил Гинцбург.
Ранее Гинцбург сообщил об успешно проведенном испытании вакцины от коронавируса на людях. Все участники неофициальной вакцинации в порядке — они «здоровы, радостны, выполняют в полной мере свои обязанности как на работе, так и дома, я надеюсь». Однако об успешности эксперимента можно будет говорить после того, как НИИ получит официальное разрешение на испытания.
Сейчас разработка вакцины в центре Гамалеи идет по плану — предположительно, к концу лета она будет зарегистрирована. Несмотря на это, по мнению Гинцбурга, одновременной вакцинации всего населения России ожидать не стоит — процесс может растянуться на полгода.
Напомним, вакцину от нового коронавируса Covid-19 создаст Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток. Кроме того, в Петербурге разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что на разработку вакцины от Covid-19 уйдет около полутора лет.
Ученые Национального исследовательского института (НИИ) гриппа имени Смородинцева в Петербурге уже расшифровали полный геном нового коронавируса Covid-2019. Это случилось во время рутинного наблюдения за больными ОРВИ. У одной из пациенток была обнаружена коронавирусная инфекция. Ученые выделили последовательность нуклеиновых кислот в геноме вируса, которым заражена женщина.
59% россиян заинтересованы в прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции, каждый четвертый (26%) опрошенный уверен в том, что сделает такую прививку. Такую статистику приводит ВЦИОМ. При этом треть жителей страны (35%) не собираются быть привитыми. А в больницах Петербурга начались клинические испытания левилимаба, который применяется для лечения одного из последствий коронавирусной инфекции — цитокинового шторма.
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