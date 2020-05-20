При подозрении на COVID-19 и даже развившейся пневмонии вас не обязательно будут класть в больницу — больше половины петербуржцев лечат такие состояния дома, под присмотром врачей из поликлиники. Этим уже две недели занимается и Евгений К. — он рассказал «Собака.ru» о дефицитных тестах на коронавирус, невозможности сделать компьютерную томографию легких и других мытарствах амбулаторного больного.
Личный опыт: «Как я на дому лечу неподтвержденный COVID-19 и двустороннюю пневмонию»
День первый: начало болезни, обращение в неотложку и совет пить горячее молоко
Две недели назад — 5 мая — я свалился с высокой температурой и вызвал неотложную помощь при поликлинике Адмиралтейского района. Врач посоветовала спасаться парацетамолом и горячим молоком, на этом рекомендации закончились. «И лучше вызывайте скорую, а не нас, если все будет совсем плохо», — подытожили в неотложке и уехали.
У меня сразу же возникло опасение, что это COVID-19. У приятеля, с которым мы виделись пару дней назад (признаюсь, я немного нарушал режим самоизоляции, так что не повторяйте моих ошибок) в тот же день проявились почти такие же симптомы, но более в легкой форме. Кроме того, заболела его девушка и родители, маме в последующем понадобилась госпитализация в больницу. У всех подтвердился COVID-19.
День второй: неподтвержденный коронавирус и тесты, которых «почти нет»
На следующий день проверить мое самочувствие пришел юный участковый терапевт из поликлиники — на вид вчерашний выпускник медвуза. Сообщил, что за сегодня это уже третий вызов в парадной из-за температуры, а у меня, судя по симптомам, неподтвержденный COVID-19. «Но у нас в поликлинике почти нет тестов на коронавирусную инфекцию, поэтому подтвердить ее вам мы не сможем. Будем лечиться как от обычного ОРВИ, но с поправкой — сразу назначу вам антибиотик, чтобы воспаление легких не началось». Врач ушел, а я пролежал еще 2 дня с температурой выше 38℃ и сильным сухим кашлем. Когда температура спала, исчезли обоняние и вкус — столкнулся с такими неприятными и странными ощущениями впервые.
День пятый: смелый участковый без маски и подозрение на пневмонию
В пятницу, 8 мая, я вновь вызвал врача из поликлиники, так как состояние не улучшалось. На этот раз пришла опытная бабушка, немного покритиковала назначения прошлого врача и рассказала, что тот слег с признаками ОРВИ. Сама она пришла без маски и перчаток, а на мой вопрос, хватает ли им средств защиты, отмахнулась и отшутилась — мол, с таким количеством больных общаемся, а вообще, если помирать, то с музыкой. Такая позиция показалась мне не очень убедительной: если она сталкивается с потенциальными больными коронавирусом, то может не только заболеть сама, но и выступить в роли переносчика инфекции. В остальном новый врач вызвала больше доверия и уверенности, чем остальные участники процесса моего лечения.
Участковый терапевт послушала мои легкие — никаких хрипов не было. Уровень кислорода в крови (этот критерий может свидетельствовать о наличии пневмонии) тоже был довольно высокий — 98%. Но даже на основании этих данных исключать осложнение в виде воспаления легких нельзя (и оно у меня подтвердилось совсем скоро). Правда, искать компьютерный томограф (КТ) для исследования пришлось самостоятельно: в моей поликлинике нет не только доступных тестов, но и возможности пройти КТ. Мне предложили сделать флюорографию, но я читал о том, что «флюшка» не очень информативна при «ковидной» пневмонии, и сказал врачу, что все сделаю сам.
День седьмой: получение снимка КТ обманным путем
Оказалось, что частные клиники в период пандемии не проводят компьютерную томографию пациентам с симптомами ОРВИ. Тебя развернут — посоветуют либо вызывать «Скорую», либо получать направление на КТ от врача поликлиники. Но в моей поликлинике нет КТ и чтобы выяснить, что все же происходит с легкими, пришлось прибегнуть к обману.
Да, я не стал распространяться о своих симптомах и через единый колл-центр записался на ближайшее исследование в медицинский центр на Ладожской. Выяснилось, что двусторонняя пневмония у меня уже присутствует. К счастью, в относительно легкой форме. Терапевт объяснила, что лечить ее можно и на дому. Так что, если бы не мои ухищрения, я был бы не в курсе ситуации — наверное, до тех пор, пока состояние не ухудшилось и мне бы не понадобилась госпитализация. От наличия или отсутствия пневмонии зависел выбор нового антибиотика — посильнее или полегче.
День восьмой: тестирование через сервис «Яндекса»
Чтобы все же выяснить свой ковид-статус, я воспользовался сервисом от «Яндекса». В поликлинике очень обрадовались моей инициативе — в какой-то момент они уже были готовы направить мне дефицитный тест, но в итоге тратить «заначку» не пришлось. А мне опять пришлось врать — «Яндекс» также проводил исследование лишь условно здоровым людям, без симптомов ОРВИ.
Результатов тестирования я ждал 6 дней. В лаборатории объяснили, что нагрузка сейчас большая, попросили потерпеть. К финалу ожидания мне было уже все равно — покажет тест что-то или не покажет. На мое состояние легких и выбор стратегии лечения это уже никак не повлияет. 18 мая я все же получил результат теста — и исследование показало, что у меня нет COVID-19. При этом у всех знакомых, заболевших одновременно со мной, тесты положительные. Ложноотрицательный ли у меня результат — говорят, что их процент очень велик — или дело действительно не в COVID-19, а другой инфекции, молниеносно дающей осложнения на легкие, я не знаю. Через 2-3 недели планирую пройти тест на антитела — наверное, эта информация может быть полезной.
День двенадцатый: отказ от госпитализации в «Ленэкспо» ради своего же здоровья
На минувших выходных врач-терапевт настоятельно попросила меня все же госпитализироваться больницу. Решил не противиться — вызвать неотложку, а окончательное решение принимать уже после того, как мне назначат больницу. Ты не можешь знать, куда тебя повезут, но всех «легких» и условно молодых сейчас чаще всего отправляют в «Ленэкспо». Вот и в моем службе диспетчерская служба станции скорой медицинской помощи постановила — везите в «Ленэкспо». Решил, что буду здоровее, если отлежусь дома, и отказался от госпитализации.
День четырнадцатый: продолжение лечения на дому
Все это время я лечу пневмонию дома — продолжаю курс достаточно жестких антибиотиков, которые назначил мне врач, делаю элементарные физические упражнения, дыхательную гимнастику. При пневмонии нельзя лежать пластом, нужно прогонять кровь по корпусу, не создавать застойных явлений в легких. Сейчас меня больше всего волнует их состояние — когда вся истерика спадет, запишусь на консультацию к врачу-пульмонологу. Столкновение с системой помощи людям при подозрении на COVID-19 вызвало у меня много недоумения — немного жалею, что не успел сделать полис ДМС перед всей этой историей.
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