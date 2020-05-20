Личный опыт: «Как я на дому лечу неподтвержденный COVID-19 и двустороннюю пневмонию»

День первый: начало болезни, обращение в неотложку и совет пить горячее молоко

Две недели назад — 5 мая — я свалился с высокой температурой и вызвал неотложную помощь при поликлинике Адмиралтейского района. Врач посоветовала спасаться парацетамолом и горячим молоком, на этом рекомендации закончились. «И лучше вызывайте скорую, а не нас, если все будет совсем плохо», — подытожили в неотложке и уехали.

У меня сразу же возникло опасение, что это COVID-19. У приятеля, с которым мы виделись пару дней назад (признаюсь, я немного нарушал режим самоизоляции, так что не повторяйте моих ошибок) в тот же день проявились почти такие же симптомы, но более в легкой форме. Кроме того, заболела его девушка и родители, маме в последующем понадобилась госпитализация в больницу. У всех подтвердился COVID-19.

День второй: неподтвержденный коронавирус и тесты, которых «почти нет»

На следующий день проверить мое самочувствие пришел юный участковый терапевт из поликлиники — на вид вчерашний выпускник медвуза. Сообщил, что за сегодня это уже третий вызов в парадной из-за температуры, а у меня, судя по симптомам, неподтвержденный COVID-19. «Но у нас в поликлинике почти нет тестов на коронавирусную инфекцию, поэтому подтвердить ее вам мы не сможем. Будем лечиться как от обычного ОРВИ, но с поправкой — сразу назначу вам антибиотик, чтобы воспаление легких не началось». Врач ушел, а я пролежал еще 2 дня с температурой выше 38℃ и сильным сухим кашлем. Когда температура спала, исчезли обоняние и вкус — столкнулся с такими неприятными и странными ощущениями впервые.