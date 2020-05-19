Учёные назвали расстройства психики, которые может вызвать коронавирус

В исследовании были рассмотрены тяжелые случаи, когда пациенты проходили лечение в стационаре.

Отмечается, что у значительной части заболевших в острой стадии COVID-19 может вызывать бред. Также велика вероятность депрессии, беспокойства, усталости, посттравматического стрессового расстройства и более редких нервно-психических синдромов в долгосрочной перспективе.

Пусть один из руководителей исследования отмечает, что все-таки большинство людей «не будут страдать от проблем с психическим здоровьем после коронавирусной инфекции», он все-таки отмечает, что признаками COVID-19 в том числе могут стать распространенные психические заболевания. В качестве примера исследователи приводят признаки делирия (психического расстройства, которое сопровождается помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций). Они наблюдались у 26 из 40 пациентов отделения интенсивной терапии (65%). Возбуждение фиксировали у 40/58 пациентов реанимации (69%), а изменение сознания было у 17 из 82 пациентов, которые впоследствии умерли (21%).

В выводах ученые также добавляют, что «медики не должны исключать возможность того, что общие психические расстройства, такие как депрессия, беспокойство, усталость и посттравматическое стрессовое расстройство, могут возникнуть спустя недели и месяцы после выздоровления от тяжелой инфекции, как это наблюдалось при SARS и MERS».

Отмечая причины, из-за которых тяжелые случаи COVID-19 могут повлиять на психику, исследователи отметили прямые последствия вируса (в том числе и на центральную нервную систему), степень физического нарушения (например, из-за низкого уровня кислорода в крови), а также иной имунный ответ и медицинские вмешательства в организм заболевшего. Среди внешних поводов для психических последствий ученые отметили социальную изоляцию, психологическое воздействие нового тяжелого и потенциально смертельного заболевания, а также опасения заразить других и социальную стигматизацию.

Ранее Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, что почти половина медиков, работающих с коронавирусными пациентами, испытывают психологические проблемы. Она отметила, что 10% в том числе страдают депрессией. За время, проведенное в самоизоляции, многие тоже почувствовали критическую нехватку личного общения и тактильных контактов. Что делать, если вечеринки в Zoom не компенсируют вам реальных встреч с друзьями? Как помочь себе дождаться конца самоизоляции, сохранив рассудок? Вот что рекомендует семейный психолог, работающая в экзистенциально-гуманистическом подходе, специалист сервиса по подбору психологов Alter Полина Лукиных.

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