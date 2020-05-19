Лев Авербах — о том, почему скорые по 11 часов не госпитализируют петербуржцев с подозрением на COVID-19
Правда, что на выходных ваши врачи провели в очереди перед больницей 11 часов — чтобы передать туда пациента с подозрением на COVID-19?
Да, на выходных мы госпитализировали 83-летнего петербуржца с неуточненной пневмонией. Бригада врачей приехала к пациенту в 16.30, а вернулась с вызова только следующим утром, после 07.00. То есть весь процесс госпитализации занял более 14 часов, из них 11 часов — это нахождение в очереди из скорых перед Клинической больницей № 122 им. Соколова. 11 часов — это новый рекорд, но мы уже не в первый раз попадаем в такие коллапсы. Они были и во время госпитализаций в больницу им. Семашко, больницу святого Георгия, Александровскую, Введенскую, Покровскую, 40-ю больницы, Госпиталь для ветеранов войн.
Дело в росте заболеваемости COVID-19 и внебольничными пневмониями?
Число пациентов с пневмониями и подозрением на COVID-19 конечно же растет — это уже половина всех наших вызов в течение дня. Но очереди из «Скорых» объясняются в первую очередь тем, что перепрофилированные под COVID-19 больницы логистически не готовы к приему пациентов с инфекционным заболеванием, передающимся воздушно-капельным путем. Например, раньше к этому же стационару одновременно приезжало 20 автомобилей скорой медицинской помощи, но пациенты за 5-10 минут распределялись в приемный покой. Там они ждали врачей — да, бывает подолгу ждали. Во всяком случае скорые уезжали на другие вызовы, помогать другим людям. Сейчас в приемном покое принимают по одному-два человека, в редких случаях до десяти человек. Каждого пациента нужно посмотреть, опросить, взять мазок на COVID-19 и назначить необходимые исследования, потом еще все продезинфицировать. И даже заполнение привычной документации растягивается, ведь врачи с ног до головы облачены в средства индивидуальной защиты (СИЗ) и скованы в движениях. Каждого пациента принимают очень долго, а в это время караван из «Скорых» за стенами больницы растет.
Как вы узнаете, в какую именно больницу везти пациента с подозрением на COVID-19?
Права выбора больницы ни у врача скорой помощи, ни у пациента нет — это определяет Центр экстренной медицинской эвакуации. Мы звоним им, получаем информацию о свободных местах, отвозим пациента туда, куда нам говорят. Покровская больница — значит Покровская, «Ленэкспо» — значит «Ленэкспо», 122-я больница — значит 122-я. А по прибытию видим, что мы в очереди уже 30-е, 40-е или 50-е. Все, тупик. Но почему нас направляют в больницу, зная, что там уже бесконечная пробка из 49 автомобилей — это мне до сих пор непонятно.
Как я понимаю, очередь из скорых перед 122-й больницей выстроилась после того, как она впервые открыла двери для пациентов с COVID-19. То есть больницу сразу решили заполнить по максимуму?
Если за день в больницу привезли 200 человек с COVID-19, конечно же, больнице нужно это переварить. Но все же, почему другие стационары в это время не принимают пациентов, чтобы не создавать такие коллапсы? Почему всех нужно везти в одно место? На мой взгляд, когда на госпитализацию уходит по 11 часов — это ненормально. Это просто преступление. Да, врачам больниц тяжело, но тяжело сейчас всем. И врачу скорой медицинской помощи, который эти 11 часов проводит в замкнутом пространстве с пациентом при возможной высокой вирусной нагрузке. В «красной зоне», например, есть система вентиляции, какое-то воздушное пространство. А тут врач всю ночь сидит голодный и холодный напротив больного с подозрением на COVID-19.
Наверное, это даже психологически нелегко — и врачу, и пациенту.
У двух наших врачей, повидавших в профессии многое, случился приступ панической атаки — говорят, мол, мы сейчас все бросим, уйдем. Люди не выдерживают. Так быть не должно. Ставьте перед больницей палатку-санпропускник, разбейте ее на секторы— для людей с подтвержденным и неподтвержденным COVID-19. Пациенты будут ожидать в этой зоне обсервации попадания в приемный покой А наблюдение за их состоянием осуществлять медработники. У центра им. Алмазова стоят такие палатки, у больницы им. Семашко тоже организовали.
Знаете, как в военном фильме — приезжает грузовичок, снимает раненых, их встречают медсестры, проводят в палатку. Примерно так же. Твоя очередь подошла — встал, пошел. Не можешь идти — на носилках. Совсем плохое состояние— тогда пациента должны доставить в специальный бокс, минуя очередь. А пятьдесят автомобилей «Скорых» уедут заниматься своей основной работой — спасать других людей.
Правда, что больницы сейчас не принимают пациентов без результатов КТ на руках? Какое время тратит «Скорая» еще и для его проведения?
Да, в 90% случаев в больницу не берут без снимка компьютерной томографии (КТ). Поэтому после госпитализации пациента, если КТ ему еще не проводилось, мы отправляемся в один из пяти центров рентгеновской компьютерной томографии. Например, в МИБС на 6-ю советскую. Центры КТ организовали для разгрузки приемных покоев больниц, но это конечно увеличивает общее время до госпитализации пациентов — чтобы отстоять очередь и пройти всю процедуру, требуется еще пара часов. Врач дает заключение о наличии пневмонии, о том, насколько поражены легкие — 10-15%, 20-25%, бывает и 60%. На основании КТ принимается решение — отвозить пациента в больницу или обратно домой, лечить пневмонию в амбулаторных условиях.
Сколько в целом сейчас занимает госпитализация пациента?
Смысла считать среднюю температуру по больнице нет. Если скажем, что в целом — 3-4 часа, то это лишь означает, что один провел в очереди 11 часов, а другой был принят сразу. Коллапсы возникают периодически, и они губят адекватную работу службы скорой медицинской помощи, нервы и здоровье врачей и пациентов.
«Собака.ru» обратилась за комментарием в пресс-службу комитета по здравоохранению. Там не отрицают возможность возникновения очередей из «Скорых» перед стационарами и объясняют это новой схемой приема инфекционных больных, а также большой нагрузкой на учреждения в условиях пандемии. «Последние дни госпитализируется по 600 человек ежедневно, вы можете себе представить нагрузку», — говорит пресс-секретарь Ольга Рябинина. По ее словам, отпускать кареты скорой помощи пораньше невозможно — так как пациент все время до госпитализации должен находиться под медицинским наблюдением врача.
«У нас стационары перегружены и каждый новый стационар, который открывается, крайне востребован. Он открывается с нуля — на момент открытия ноль коек заняты и соответственно надо больных обеспечить комфортными условиями пребывания. Можно распределить больных по всем стационарам, но тогда они будут во всех больницах лежать в коридорах», — объяснила Ольга Рябинина возникновение очередей в только открывающиеся под прием пациентов с COVID-19 стационары.
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