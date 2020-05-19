Лев Авербах — о том, почему скорые по 11 часов не госпитализируют петербуржцев с подозрением на COVID-19

Как вы узнаете, в какую именно больницу везти пациента с подозрением на COVID-19?

Права выбора больницы ни у врача скорой помощи, ни у пациента нет — это определяет Центр экстренной медицинской эвакуации. Мы звоним им, получаем информацию о свободных местах, отвозим пациента туда, куда нам говорят. Покровская больница — значит Покровская, «Ленэкспо» — значит «Ленэкспо», 122-я больница — значит 122-я. А по прибытию видим, что мы в очереди уже 30-е, 40-е или 50-е. Все, тупик. Но почему нас направляют в больницу, зная, что там уже бесконечная пробка из 49 автомобилей — это мне до сих пор непонятно.

Как я понимаю, очередь из скорых перед 122-й больницей выстроилась после того, как она впервые открыла двери для пациентов с COVID-19. То есть больницу сразу решили заполнить по максимуму?

Если за день в больницу привезли 200 человек с COVID-19, конечно же, больнице нужно это переварить. Но все же, почему другие стационары в это время не принимают пациентов, чтобы не создавать такие коллапсы? Почему всех нужно везти в одно место? На мой взгляд, когда на госпитализацию уходит по 11 часов — это ненормально. Это просто преступление. Да, врачам больниц тяжело, но тяжело сейчас всем. И врачу скорой медицинской помощи, который эти 11 часов проводит в замкнутом пространстве с пациентом при возможной высокой вирусной нагрузке. В «красной зоне», например, есть система вентиляции, какое-то воздушное пространство. А тут врач всю ночь сидит голодный и холодный напротив больного с подозрением на COVID-19.

Наверное, это даже психологически нелегко — и врачу, и пациенту.

У двух наших врачей, повидавших в профессии многое, случился приступ панической атаки — говорят, мол, мы сейчас все бросим, уйдем. Люди не выдерживают. Так быть не должно. Ставьте перед больницей палатку-санпропускник, разбейте ее на секторы— для людей с подтвержденным и неподтвержденным COVID-19. Пациенты будут ожидать в этой зоне обсервации попадания в приемный покой А наблюдение за их состоянием осуществлять медработники. У центра им. Алмазова стоят такие палатки, у больницы им. Семашко тоже организовали.

Знаете, как в военном фильме — приезжает грузовичок, снимает раненых, их встречают медсестры, проводят в палатку. Примерно так же. Твоя очередь подошла — встал, пошел. Не можешь идти — на носилках. Совсем плохое состояние— тогда пациента должны доставить в специальный бокс, минуя очередь. А пятьдесят автомобилей «Скорых» уедут заниматься своей основной работой — спасать других людей.