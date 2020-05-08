«Спим как в примерочной»: петербурженка пожаловалась губернатору на условия в «Ленэкспо», куда отправляют из-за COVID-19. В ответ ее заблокировали

Госпитализированная в Ленэкспо (в одном из его павильонов создали стационар для легких пациентов COVID-19) Оксана Кутафина-Шишлова рассказала об условиях содержания. «Непроветриваемый ангар, с подвальной вонью, с общими для всех туалетами и душевыми, — пишет девушка. — Вы ни чем не огорожены . Спим как в примерочной, только вот шторки нет. Зато обещанная тумбочка есть».

Как пишет петербурженка, в «Ленэкспо» доставляют и людей с отрицательными анализами на COVID-19. Она считает это необоснованной мерой. Сама девушка, по ее словам, 21 апреля была госпитализирована в одну из больниц города с двусторонней пневмонией и спустя неделю получила отрицательный результат тестирования на коронавирусную инфекцию. 4 мая ее выписали из больницы и отправили ждать результатов второго тестирования в «Ленэкспо». «На просьбу перевезти меня обратно в больницу или отправить домой никто никак не реагирует и говорят не положено», — заявила Оксана Кутафина-Шишова.

Девушка пожаловалась на ситуацию губернатору Петербурга Александру Беглову — написала сообщение на его официальную страницу «ВКонтакте». В ответ модераторы ее заблокировали. Она также рассказала, что обратилась с жалобой к главному врачу госпиталя и в прокуратуру.

Тем временем в Смольном все же прокомментировали жалобу петербурженки, пишет Znak.com. «Во временный госпиталь в „Ленэкспо“ направляют пациентов, которые живут вместе с пожилыми родственниками и малолетними детьми или в коммунальных квартирах. Конечно, условия размещения отличаются от гостиничных или санаторных, но вместе с тем, они удовлетворяют минимальным потребностям: пациенты — имеют спальное место, обеспечены качественным питанием и круглосуточным медицинским наблюдением», — заявили в комитете по здравоохранению.