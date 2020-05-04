Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев: России «еще далеко» до выхода на плато по COVID-19

«Выхода на плато, по сути, не было. Мы с вами находимся еще далеко от этой точки. Мэр Москвы Собянин сказал, что мы прошли 1/4 пути. Сложно сказать: 1/4, 1/3 или 1/2, — но точно мы еще не добрались до пика», — заявил Авдеев.

Скачок числа новых случаев заражения коронавирусом и общее ухудшение эпидемиологической ситуации он также связал с тем, что граждане стали хуже соблюдать самоизоляцию.

«Обратите внимание на самоизоляцию, на индекс активности, обратите внимание, как мы соблюдаем все те требования, которые нам предъявляют, — не очень хорошо. Следственно, мы имеем те неблагоприятные тенденции, которые сегодня видим. Все это — наша с вами вина», — отметил он.

Недавно о том, что нельзя отменять ограничительные меры по коронавирусу сразу после прохождения пика заболеваемости в России, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Однако ранее сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова уже рассказала, в каком порядке будут отменять ограничения, введенные из-за коронавируса, а до этого напоминала, что на период майских праздников в стране придется третий инкубационный период коронавируса. От того, как россияне будут соблюдать режим самоизоляции, зависят сроки начала отмены ограничений.



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