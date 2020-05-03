Ученые назвали новую причину высокой смертности от COVID-19

Напомним, ранее Министерство здравоохранения РФ рассказало о наиболее частых симптомах, которые есть у заразившихся новой коронавирусной инфекцией. В числе основных: температура и кашель. Пациенты также жалуются на быструю утомляемость и одышку.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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