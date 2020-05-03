Высокий уровень смертности от коронавирусной инфекции в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. Это выяснили ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии в хоже исследования, опубликованном в журнале Research Square.
Ученые назвали новую причину высокой смертности от COVID-19
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Фото: Shutterstock
Исследователи сравнили средние уровни витамина D у граждан 20 европейских государств со статистикой смертности от коронавируса. В результате они пришли к выводу, что эти показатели взаимосвязаны: в странах, где у граждан обнаружен дефицит вещества, умерло больше людей, чем в других. «Особенно низкий уровень витамина фиксировался у жителей Испании, Италии и Швейцарии», – подчеркивается в исследовании.
Более того, у пожилых людей чаще всего наблюдается недостаток витамина D, они же чаще всего умирают от коронавирусной инфекции. Сейчас ученые разрабатывают рекомендации по профилактике болезни с помощью биологически активных веществ.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения РФ рассказало о наиболее частых симптомах, которые есть у заразившихся новой коронавирусной инфекцией. В числе основных: температура и кашель. Пациенты также жалуются на быструю утомляемость и одышку.
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