Завотделением центра им. Вредена Дмитрий Пташников: «На карантине онкологам и нейрохирургам пришлось стать инфекционистами»

Дмитрий Александрович, расскажите, как развивались события в центре им. Вредена до введения карантина?

События, к большому сожалению, развивались молниеносно. Как и все, связанное с этим вирусом. Казалось бы, мы опирались на опыт наших зарубежных коллег, своевременно в институте начались противоэпидемические мероприятия: мы снижали свою профессиональную активность и сократили прием пациентов, перераспределили потоки, закрыли общий вход, закручивали все эпидемиологические гайки. Но, несмотря на это, возникли очаги инфекции в двух отделениях в институте. А дальнейшая проверка контактных сотрудников и пациентов расширила число носителей вируса. Лавинообразный рост заболеваемости произошел буквально за пять дней. При подозрении на COVID-19 пациентов конечно же изолировали. Но по сути мы уже находились в целой «красной зоне» и лишь принимали попытку сделать «более красные» палаты. По решению Роспотребнадзора 8 апреля отделение закрыли на карантин вместе с пациентами. Сейчас мы по-прежнему находимся здесь.

Сколько всего сотрудников и пациентов заболело за это время?

Буду говорить про свое отделение. Из 32 пациентов не заразились только трое, коронавирусную инфекцию перенесли также 10 сотрудников. У меня несколько дней была лихорадка, обошлось без пневмонии. При этом все остальные мои коллеги, к сожалению, с пневмониями. Но есть и позитивные моменты — сейчас у всех положительная динамика. То есть можно говорить о том, что пик проблем для здоровья медиков и пациентов миновал. Двух пациентов мы сразу же перевели в другие больницы, их сопутствующая патология не давала уверенности, что мы справимся с проблемой в рамках института. Они, слава богу, живы и здоровы, их уже даже выписали, они воссоединились со своими семьями.

Кто проходил лечение на вашем отделении в тот момент? У вас ведь непростые пациенты.

Пациенты у нас действительно непростые. Это и люди с патологией позвоночника, которые имеют выраженные болевые синдромы, неврологические расстройства. И онкологические пациенты с опухолями опорно-двигательной системы — позвоночника, длинных и трубчатых костей, суставов. Безусловно, при таком соматическом состоянии пациентов мы очень сильно переживали за их здоровье. Ни для кого не секрет, как протекает коронавирусная инфекция у людей с сопутствующими заболеваниями. Но, слава богу, нам удалось справиться с этим.