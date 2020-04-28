Анестезиолог-реаниматолог о работе с COVID-19: «В красной зоне работаем по 12 часов. Выдержать дольше невозможно»

Работа в «красной зоне»

Наша больница принимает пациентов с COVID-19 уже вторую неделю — когда стали понятны масштабы эпидемии в Москве, из многопрофильной ее перепрофилировали в инфекционную. Этому предшествовала долгая, серьезная подготовка. Все плановые больные, которые у нас находились — каждого было необходимо долечить и выписать. А больницу переоборудовать таким образом, чтобы внутри нее не было распространения коронавируса, чтобы были соблюдены противоэпидемические меры.

Сейчас весь персонал по прибытию на дежурство попадает в «зеленую зону». Это чистая зона, где находятся условно здоровые люди. Здесь работают сотрудники, не контактирующие с инфицированными пациентами, администрация, которая обеспечивает нашу работу. Ты регистрируешься в специальном журнале — прибыл такой-то, в такое-то время, температура тела такая-то. Температуру измеряют бесконтактным способом.

После этого готовишься переходу в «красную зону» — там, где есть возбудитель коронавирусной инфекции, где лежат пациенты с COVID-19. Нужно снять всю свою одежду, надеть чистый хирургический костюм. Следующий этап — санпропускник, где тебе выдают обмундирование для работы. Бахилы, респиратор, очки, две пары перчаток, защитный костюм. Нужно упаковаться по полной — чтобы не было никаких открытых участков тела. Только после этого ты готов к работе.