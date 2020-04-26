В МЧС рассказали, в каких случаях можно нарушить режим самоизоляции

Ранее в МЧС сообщили, как правильно дезинфицировать продукты, купленные в магазине. «Овощи и фрукты надо тщательно помыть. Зелень, помидоры и огурцы можно замочить на 10-15 минут в воде, а затем хорошо промыть под проточной водой», – сообщается в рекомендациях института. Кроме того, эксперты предлагают использовать в этих целях нейтральное моющее средство, которое следует потом тщательно смыть.

В МЧС также посоветовали россиянам отказаться от ношения защитных масок на улице, когда вокруг нет толп людей. Спасатели считают и напоминают — находясь на открытом пространстве, полезнее дышать свежим воздухом.