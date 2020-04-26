Специалисты МЧС России рекомендуют россиянам покидать место самоизоляции только в тех случаях, когда есть опасность для жизни или здоровья. Об этом сообщается в рекомендации, разработанной сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.
В МЧС рассказали, в каких случаях можно нарушить режим самоизоляции
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В ведомстве уточнили, что режим самоизоляции касается прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а также тех, кто заразился, но болеет в легкой форме и тех, кто находится под подозрением как возможный переносчик инфекции.
«Вы можете покинуть место изоляции только в исключительном случае, когда вашей жизни или здоровью угрожает опасность (пожар, взрыв газа, обвал конструкций и др.)», – говорится в документе, опубликованном на сайте института.
Как отмечают эксперты, лучше всего договориться с родственниками, волонтерами или соседями для обеспечения продуктами и выноса мусора. Они также напомнили о запрете покидать помещения и иметь «личные контакты с лицами, осуществляющими доставку». Кроме того, специалисты МЧС напомнили о необходимости сообщать о статусе «изолированного» в случае вызова сотрудников спецслужб или медработников.
Ранее в МЧС сообщили, как правильно дезинфицировать продукты, купленные в магазине. «Овощи и фрукты надо тщательно помыть. Зелень, помидоры и огурцы можно замочить на 10-15 минут в воде, а затем хорошо промыть под проточной водой», – сообщается в рекомендациях института. Кроме того, эксперты предлагают использовать в этих целях нейтральное моющее средство, которое следует потом тщательно смыть.
В МЧС также посоветовали россиянам отказаться от ношения защитных масок на улице, когда вокруг нет толп людей. Спасатели считают и напоминают — находясь на открытом пространстве, полезнее дышать свежим воздухом.
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