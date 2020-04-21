Вакцина от коронавируса из Петербурга вошла в список ВОЗ. Как над ней работают — рассказывает Дмитрий Морозов (BIOCAD)

Итак, вакцина, разрабатываемая BIOCAD, уже вошла в список потенциальных вакцин от Всемирной организации здравоохранения. Что это означает?

Хочу подчеркнуть, что вошло даже две вакцины. Одну из них мы разрабатываем самостоятельно, это вакцина на основе матричной РНК (мРНК) и наших предыдущих наработок по созданию мРНК-онковакцин. Вторая вакцина — совместный проект BIOCAD с петербургским Институтом экспериментальной медицины. Там есть замечательный отдел вирусологии им. Смородинцева под руководством Ларисы Руденко. Они эффективно занимались гриппом, и сейчас родилась идея сделать вакцину, которая будет защищать и от гриппа, и от коронавируса. Идея отличная, так что наши специалисты подключились к работе над проектом, увеличили его исследовательскую мощность.

Кроме того, мы находимся в научной коллаборации с разработчиком еще одной вакцины — новосибирским «Вектором», выступаем как их индустриальный партнер. Если гипотеза, на которой строит свою вакцину «Вектор», выстреливает — сразу обеспечиваем ее промышленный выпуск.

Вы сами выделяете какой-либо из этих трех проектов? Какой кажется наиболее перспективным?

Какая научная гипотеза докажет свою состоятельность, мы узнаем позже. Если говорить лично про меня — то не имеет значения, какая исследовательская группа разработает вакцину. Сейчас не то время, чтобы соперничать. Кто бы ее в России не создал, мы всегда готовы и организационно и технологически помочь вывести вакцину на рынок.