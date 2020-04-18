Россия попала в десятку стран по числу инфицированных коронавирусом. Соответствующие данные опубликовала Всемирная организация здравоохранения в эту субботу, 18 апреля.
Россия вошла в десятку стран, лидирующих по числу случаев заболевания коронавирусом
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Фото: Shutterstock
Таким образом РФ заняла десятое место в списке с 36 793 случаями заболевания. Однако, когда данные обновились, Россию в списке сместила Бельгия. По последним данным, там зарегистрировали 37 183 зараженных, 5,4 тыс. человек погибли.
На девятом месте расположилась Турция (78,5 тысячи случаев), далее в списке следуют Иран (79,4 тысячи), Китай (84,1 тысячи), Франция (108,1 тысячи), Великобритания (108,7 тысячи), Германия (137,4 тысячи).
На сегодняшний день лидируют по числу случаев заражения COVID-19 США (665,3 тысячи), Испания (188 тысяч) и Италия (172,1 тысячи).
По состоянию на 18 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 36 793. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а с 13 апреля в Москве вводится пропускная система.
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