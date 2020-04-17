Евгений Шляхто: «Коронавирус с нами надолго. Самая неблагоприятная ситуация в Петербурге — 40 000 зараженных»

О важности принятия ситуации и новой культуре взаимоотношений

По словам Евгения Шляхто, главное для петербуржцев сейчас — осознать, что сформировавшаяся ситуация не исчезнет по мановению волшебной палочки. «Вирус пришел, он будет с нами долго, я не знаю, как долго — на всю жизнь, не на всю, — отметил врач. — Но это та данность, в которой мы должны жить и работать, соблюдая все меры предосторожности».

Академик добавил, что каждый петербуржец должен «найти место в новой системе». Чтобы, с одной стороны, без стресса взаимодействовать со своими близкими, с другой — в полной мере следовать рекомендациям властей и врачей.

«Я хочу напомнить, что это не чума и не холера, это вирус, который ну недостаточно стоек, он не сильно «летает», — подчеркнул Шляхто. — Соблюдение простых понятных принципов, я бы даже сказал, создание новой культуры наших взаимоотношений — основная задача, которая стоит перед нами».