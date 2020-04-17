Сколько петербуржцев заболеет COVID-19 этой весной? Когда в городе появятся тесты на антитела? Достаточно ли в больницах аппаратов ИВЛ и как сократилась медицинская помощь людям с другими болезнями? О том, к чем готовится здравоохранение Петербурга, рассказал глава рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор НМИЦ им. Алмазова, академик Евгений Шляхто. «Собака.ru» записала основные тезисы.
Евгений Шляхто: «Коронавирус с нами надолго. Самая неблагоприятная ситуация в Петербурге — 40 000 зараженных»
О важности принятия ситуации и новой культуре взаимоотношений
По словам Евгения Шляхто, главное для петербуржцев сейчас — осознать, что сформировавшаяся ситуация не исчезнет по мановению волшебной палочки. «Вирус пришел, он будет с нами долго, я не знаю, как долго — на всю жизнь, не на всю, — отметил врач. — Но это та данность, в которой мы должны жить и работать, соблюдая все меры предосторожности».
Академик добавил, что каждый петербуржец должен «найти место в новой системе». Чтобы, с одной стороны, без стресса взаимодействовать со своими близкими, с другой — в полной мере следовать рекомендациям властей и врачей.
«Я хочу напомнить, что это не чума и не холера, это вирус, который ну недостаточно стоек, он не сильно «летает», — подчеркнул Шляхто. — Соблюдение простых понятных принципов, я бы даже сказал, создание новой культуры наших взаимоотношений — основная задача, которая стоит перед нами».
О сценарии развития эпидемии в Петербурге и возможном числе заболевших
От оптимистичного сценария развития эпидемии Петербург переходит к комбинированному. Если с 20 марта по 12 апреля удвоение новых случаев COVID-19 происходило за 7 дней, то с 12 апреля темп увеличился — до 6 дней.
«Последние данные — 155 выявленных случаев в сутки, при этом вчера было еще 130 человек, позавчера — 121. Потихоньку растем, но что важно — у нас нет большого роста смертности. И что еще важно — значительно уменьшилось число больных с пневмониями, которые поступают в стационар. И уменьшилась летальность от внебольничных пневмоний. Это тоже важный показатель, который говорит о том, что ситуация с оказанием помощи тяжелым больным контролируема», — заявил Шляхто.
По его словам, главная задача сейчас — избежать удвоения прироста за 5 дней. Для Петербурга это будет не очень хорошим сценарием — «на уровне города предпринимаются все меры, чтобы его избежать» и вернуться к 7-дневному показателю.
Академик назвал и возможное итоговое число заразившихся, которое прогнозируют медики. По его словам, при неблагоприятном сценарии речь идет о 40 тысячах человек. 35 тысяч из них — в легкой форме COVID-19. В тяжелой форме — не более 6 тысяч человек.
«Те модели, которые у нас есть, позволяют прогнозировать динамику и легких, и критических больных. Я бы не говорил о сотнях тысяч заболевших, самая неблагоприятная ситуация — в районе 40 тысяч», — заявил врач.
Почему число больных увеличивается, несмотря на введенные меры
«Причин много. Думаю, мы улучшаем тестирование. Но посмотрите также на индекс самоизоляции и ответьте на этот вопрос — почему число больных увеличивается, — отметил Евгений Шляхто. — Выполняем ли мы его? Он меньше 3 (на 16 апреля 2020 года 15 часов дня индекс составлял всего 2,4 балла — прим. Ред.) В Москве больше на единицу. С утра проехал по городу – там пробки. Люди ходят по улицам без масок».
При этом, по словам врача, пугаться увеличения числа больных не стоит — нужно, видя этот показатель, строже соблюдать меры изоляции. Например, в Германии при высоком показателе заболеваемости крайне низкий процент летальности — и не только из-за медицинской инфраструктуры и правильной маршрутизации пациентов, но и высочайшей дисциплины жителей. Кстати, по словам Шляхто, обеспеченность медицинскими койками в Германии близка к петербургским показателям — в районе 300 коек на 100 тысяч населения: «В этой части мы близки. И должны сделать все, чтобы пойти по немецкому сценарию».
О возможном продолжении карантина после 30 апреля
Произойдет ли в Петербурге взрывной рост заболеваемости после 30 апреля — когда закончатся каникулы, откроются предприятия и люди массово выйдут на работу? Судя по ответу Евгения Шляхто, в случае роста заболеваемости нынешний режим вполне может быть продлен на более длительный срок:
«На этот вопрос рано отвечать. Откроются и пойдут — это будет тогда, когда мы будем иметь стабильную ситуацию. Только в том случае. Пока мы имеем рост заболеваемости, об этом речи не идет. Мы не достигли пока его пика, находимся в фазе нарастания проблемы. И если всех сейчас отпустим на работу, ничего хорошего не будет»
Лечение легких форм COVID-19 на дому и в отелях
Город переходит к модели, при которой петербуржцы с легкой формой COVID-19 будут лечиться дома, а не в стационарах. Для этого комитетом по здравоохранению Петербурга уже создано распоряжение об организации медпомощи при подозрении на COVID-19 в амбулаторных условиях. Поликлиники также получать возможность обращаться за экспертным мнением по ведению таких пациентов — вчера такая консультация уже была проведена с поликлиникой № 74 города Кронштадт.
«Мы сейчас наводим порядок в городе с маршрутизацией, чтобы не забивать стационары легкими больными. Они должны быть дома и лечиться дома, — заявил Шляхто. — А стационары нужно зарезервировать для тяжелых пациентов».
По словам академика, для таких пациентов подготовлены специальные памятки, при необходимости предполагается медицинское наблюдение и даже доставка лекарств на дом. Власти города рассматривают возможность отправлять болеющих в отели и пансионаты — в том случае, если необходимо изолировать их от родственников.
«Таких людей много, их абсолютное большинство. Они переносят заболевание легко, по тем данным, которые мы имеем — никаких негативных последствий в будущем нет. Главная задача состоит в том, чтобы эти люди были в самоизоляции, — подчеркнул врач. — Во многих случаях им даже не требуется лекарственная терапия. А если появляются клинические проявления, тогда есть понятный алгоритм. С поликлиниками мы организуем систему доставки лекарств больным, чтобы они не ходили ни в поликлинику, ни в аптеку, а оставались дома. Будем привлекать волонтеров, клинических ординаторов, врачебный персонал поликлиник к этой работе».
О количестве коек и аппаратов ИВЛ в Петербурге
Стационары города готовы принять возможное число заболевших — коек в них будет достаточно, заверил Евгений Шляхто. Напомним, при неблагоприятном сценарии речь идет о 6 тысячах человек, нуждающихся в интенсивном лечении.
«Вчера появилась информация, что Боткинская больница закрывается для приема пациентов. Подчеркиваю, что она не закрывается — она сосредотачивается на приеме тяжелобольных пациентов, и это давно пора было сделать», — добавил врач.
Оказывать помощь помимо Боткинской больницы петербуржцам продолжит Городская больница № 2, в работе будут задействованы больница Святого Георгия, Введенская и Покровская, а также больница № 40.
«Я бы попросил людей не волноваться. Пожалуйста, доверяйте нам — мы контролируем ситуацию и понимаем, что нужно сделать. Вы видите, что и спонсоры помогают, поступает оборудование, сотни аппаратов ИВЛ — все будет установлено в ближайшее время, — заявил Шляхто. — При это подчеркну, что добавить койки, закупить оборудование, обеспечить кислородом — это полдела. Нужны профессионалы, которые этим будут пользоваться — анестезиологи-реаниматологи. Технологии очень сложные, для этого нужны консультации, нужно обеспечить экспертным мнением врачей, в том числе молодых. Мы этим занимаемся. Это очень важный вопрос».
О том, хватает ли средств защиты для врачей
По словам Евгения Шляхто, стационары, включенные в систему маршрутизации для приема пациентов с COVID-19, на данный момент располагают средствами индивидуальной защиты (СИЗ) для врачей. При этом врач признал, что расходовать их в больницах нужно по-скромному.
«Это запас не на месяц, но больницы имеют возможность обеспечить врачей СИЗ. Конечно, их недостаточно для того, может быть, чтобы пользоваться в соответствии с критериями, которые есть. Но мы говорим о том, что врачи должны рационально использовать СИЗ», — заявил Шляхто.
Врач заметил, что для защиты от COVID-19 можно обойтись без противочумных костюмов, в которых врачам тяжело работать. Но нужны хороший респиратор, перчатки, хирургический халат, шапочка. «Так работают врачи в Германии, и этого во многом случае достаточно, чтобы быть защищенным от инфекции. Когда идет работа уже с непосредственными больными и медицинские манипуляции, добавляются очки или экран», — добавил Шляхто.
Что делать людям с другими заболеваниями
Евгений Шляхто заверил, что пациенты с сердечно-сосудистыми патологиями, онкологией и хроническими заболеваниями, нуждающимися в лечении, забыты на период эпидемии не будут. «Плановая госпитализация сохраняется, она стала строже, объемы чуть-чуть уменьшились. То лечение, которое можно отложить, оно откладывается, — заявил академик. — Но те, кому оно необходимо, получают его своевременно» . По словам врача, количество стентирований при инфаркте за время эпидемий не снизилось. При этом количество госпитализаций пациентов с хроническими заболеваниями действительно уже уменьшилось на 30-40% — но «это те больные, которые могут подождать». Сейчас также решается вопрос о возможности проведения телемедицинских консультаций для пациентов-хроников — чтобы им не требовалось приходить в поликлинику.
Беременных петербурженок врач попросил не паниковать: «Беременейте и рожайте. Все возможности, чтобы обеспечить безопасные роды, она у нас есть». А для тех, кто все же столкнется с COVID-19, подготовлены места в больнице им. Боткина.
О тестировании на COVID-19 и на наличие иммунитета
В Петербурге по-прежнему нет возможности проводить экспресс-тестирование на COVID-19, несмотря на то, что такие тесты уже разработаны. Появления этих тест-систем врачи очень ждут — они бы помогли оперативно осуществлять сортировку пациентов перед госпитализацией и избежать заноса инфекции в стационары. Система тестирования на COVID-19 пока в принципе оставляет желать лучшего, признал Евгений Шляхто.
«Мы решаем вопрос по увеличению числа лабораторий (работающих с тестами на COVID-19 – прим. Ред.), повышению качества их работы. Потому что качество, к сожалению, оставляет желать лучшего. Процент подтвержденных результатов на положительную инфекцию среди всех анализов крайне низок, я даже его озвучивать не хочу», – поделился врач.
Что касается тестов на определение антител и иммунитета к COVID-19, то они до Петербурга тоже пока не дошли. «Разработанные тест-системы на определение в крови антител к коронавирусу уже есть в Москве и, возможно, на следующей неделе появятся в Петербурге», — сообщил Шляхто.
Когда тест-системы на определение иммунитета появятся, с их помощью попробуют проанализировать переболевших петербуржцев, а также доноров крови — тех, кто сталкивался с тяжелыми пневмониями за последние три месяца. Возможно, кто-то из этих людей уже переболел коронавирусом. Их плазму можно будет использовать как биоматериал для лечения тяжелых больных с COVID-19.
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