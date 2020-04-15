Гендиректор крупнейшего производителя инсулина в России Петр Родионов: «Даже в период пандемии продолжаем работать круглосуточно»

О круглосуточном производстве

Сейчас «Герофарм» (ведущий производитель генно-инженерных инсулинов.— Прим. ред.) продолжает работать 24 часа в сутки, чтобы обеспечить Россию жизненно важными препаратами. Мы чувствуем социальную ответственность: инсулин должен поставляться без перебоев. Так что самая главная поддержка государства сейчас — возможность работать. Это касается и всей фармацевтической отрасли — нагрузка даже возросла.

Большинство сотрудников компании работают так, как и до пандемии. Производство, службы качества, закупок, логистики не могут прерываться: необходимо доставлять лекарства в регионы, получать сырье. Офис практически весь на удаленке за исключением IT-специалистов — они постоянно поддерживают работу серверов.