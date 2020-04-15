Фармацевтический гигант «Герофарм» полностью удовлетворяет потребность нашей страны в инсулине, а также поставляет жизненно важные лекарства в Венесуэлу и СНГ. Гендиректор Петр Родионов, лауреат премии «Собака.ru» «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», рассказал, почему важно не останавливать производство из-за пандемии, что будет с ценами в аптеках и сможет ли коронакризис помочь отечественным фармкомпаниям.
Гендиректор крупнейшего производителя инсулина в России Петр Родионов: «Даже в период пандемии продолжаем работать круглосуточно»
О круглосуточном производстве
Сейчас «Герофарм» (ведущий производитель генно-инженерных инсулинов.— Прим. ред.) продолжает работать 24 часа в сутки, чтобы обеспечить Россию жизненно важными препаратами. Мы чувствуем социальную ответственность: инсулин должен поставляться без перебоев. Так что самая главная поддержка государства сейчас — возможность работать. Это касается и всей фармацевтической отрасли — нагрузка даже возросла.
Большинство сотрудников компании работают так, как и до пандемии. Производство, службы качества, закупок, логистики не могут прерываться: необходимо доставлять лекарства в регионы, получать сырье. Офис практически весь на удаленке за исключением IT-специалистов — они постоянно поддерживают работу серверов.
Мы осознаем, что сценарий инфицирования даже одного члена команды самый негативный. В этом случае компания должна будет закрыться на карантин. Чтобы снизить риски, измеряем температуру на входе и выходе, выдаем маски, санитайзеры, организовали развозку на корпоративном транспорте: забираем сотрудников из дома, отвозим на работу и привозим обратно. В целом коллектив «Герофарм» очень молодой, до 40 лет. Уверены, что команда проявит сознательность и в свободное время люди не будут выходить из дома. Все понимаем, насколько тяжело тем, кто вообще лишился возможности заниматься своей деятельностью.
О росте цен на лекарства
Сейчас важно не останавливать клинические исследования, которые стартовали до введения карантинных мер. В условиях пандемии разработку препаратов (в том числе для лечения сахарного диабета) мы перевели в другой формат. Участникам новые лекарства доставляют в индивидуальном порядке, врачи посещают пациентов на дому и там же при необходимости берут лабораторные пробы. Те, кто продолжает бывать в больницах, обеспечиваются медицинскими масками и санитайзерами.
Фармацевтический бизнес чувствует себя устойчиво, скачки курса валют и пандемия не скажутся на цене нашей продукции. Около 90% препаратов «Герофарм» относится к перечню жизненно важных и закупается государством. Цена на них фиксируется в реестрах, и последние несколько лет не меняется, либо падает. Большую часть таких лекарств пациенты получают бесплатно, поэтому не знают, по каким ценам государство их купило. Ключевой фактор, влияющий на продажи продукции «Герофарм» в аптеках, – это снижение количества пациентов. Ввиду самоизоляции и ограничения визитов в медучреждения они получают меньше назначений терапии.
О проблемах с импортными поставками
В период пандемии фармпроизводства многих стран (например, в области противовирусных и социально значимых препаратов) работают в первую очередь на обеспечение внутренних потребностей. А в некоторых случаях и вовсе закрывают весь экспорт. Предполагаю, что российские производители лекарств на основе импортного сырья могут столкнуться со сложностями – замена поставщика потребует дополнительных технологических отработок, что займет не меньше года.
Часть зарубежных препаратов может вовсе уйти с российского рынка. Причины две: остановка на самом производстве из-за кризиса или изменение цены в связи с повышением курса валют. Текущая мировая ситуация еще больше обнажила необходимость развития локальной фармацевтики.
Благодаря «Герофарм» в сегменте препаратов для лечения сахарного диабета, где присутствовали только зарубежные производители, появились российские аналоги. В настоящее время мощности компании позволяют полностью обеспечить потребность России в инсулинах. Их мы поставляем и в Венесуэлу, но сейчас сталкиваемся со сложностями в логистике, так как авиасообщение ограничено.
На днях Билл Гейтс сказал, что схожие с Covid-19 вспышки вирусных заболеваний человечеству стоит ожидать каждые 20 лет, поэтому миру нужно готовиться к подобным испытаниям заранее. Ключевая задача бизнеса в непростой период – сохранить конкурентоспособность и пройти испытание с достоинством. Думаю, что после кризиса грядут глобальные изменения в системе здравоохранении в целом и в фармацевтической отрасли в частности
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