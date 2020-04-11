Александровскую больницу закрыли на карантин после того, как у пациента с инфарктом миокарда был посмертно подтвержден Covid-2019. Позже сообщалось, что коронавирусом заразились 5 сотрудников и 11 пациентов. От таких ситуаций никак не застраховаться?

В идеале экстренных пациентов нужно разделить на два потока. Первый — это те, которым нужна медицинская помощь «прямо сейчас». Они поступают в одну часть больницы, потому что не обследованы. Но тогда необходимо, чтобы их принимали хорошо защищенные врачи. Второй поток — это пациенты, которые могут подождать некоторое время (в районе 3-4 часов), чтобы им провели диагностику для выявления возможного заболевания COVID-19. Условно говоря, необходима зона обсервации, где, с одной стороны, людям могут оказать неотложную помощь при необходимости, с другой — провести диагностические мероприятия, сделать тестирование. Но учитывая, что тестирование на COVID-19 часто дает ложноотрицательный результат, я бы больше ориентировался на рентгеновские снимки или результаты КТ. Ну и тщательный сбор эпиданамнеза — где был, с кем был, кто рядом болел и не болел. Конечно, это стандартное физикальное обследование, оценка наличия клинических проявлений в виде насморка, кашля, частого дыхания. Обследовать пациентов должны опять-таки хорошо защищенные врачи.

Это ведь очень большой объем диагностических исследований?

Не сколько большой объем исследований, сколько большой объем работы для врачей. Кроме того, проблема в логистике и отсутствии подходящих помещений, где все эти мероприятия при большом потоке пациентов можно проводить. Как вариант, можно поставить на улице теплые палатки или какие-то сооружения из легких конструкций, и там эти больные находятся в неком предгоспитализационном карантине. Такие санпропускники уже установлены у родильного дома № 10 и Городской больницы № 2. Да, эти помещения надо дезинфицировать после каждого пациента, да, нужно много СИЗ (Средства индивидуальной защиты — Прим. ред) для медицинского персонала, нужно место для их утилизации, помещения, где врачи моются и переодеваются. Целая история! Но что поделать — эпидемия.

Грубо говоря, чтобы больницы и отделения не закрывались одна за другой, в каждом пациенте должны видеть потенциального зараженного?

Да, даже если у него нет симптомов.