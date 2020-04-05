Петербуржцы с аутоиммунными заболеваниями не могут найти в аптеках лекарства, уменьшающие проявления ревматоидного артрита, системной красной волчанки и бронхиальной астмы. Виной тому — коронавирусная инфекция, а точнее заявления о том, что препарат эффективен для ее лечения. Петербурженка Алиса Птица рассказала «Собака.ru» о том, как искала жизненно необходимое лекарство для своей тёти из Украины. В поисках она добралась до марроканских аптек и спекулянтов.
Личный опыт: «Из-за пандемии COVID-19 я не могу найти в аптеках жизненно важное лекарство»
Какая связь между малярией, системной красной волчанкой и коронавирусом?
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил что противомалярийные препараты (они также используются для пациентов с аутоиммунными заболеваниями, чтобы облегчить тяжелые симптомы), показали свою эффективность в лечении COVID-19. Чуть позже о начале испытания противомалярийного препарата в качестве лекарства от коронавируса сообщила экс-министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Эффективность использования хлорохина и гидроксихлорохина — основных компонентов антималярийных средств — для лечения COVID-19 еще не доказана. Однако в Китае хлорохин уже включен в руководство по лечению коронавируса. А 1 апреля FDA (американский аналог Минздрава) выдал разрешение на экстренное использование этих препаратов у пациентов, госпитализированных со сложными формами коронавирусной инфекции.
Последствия громких заявлений не заставили себя долго ждать: этих лекарств теперь не найти в аптеках. Сегодня препараты с содержанием гидроксихлорохина не могут приобрести те, кто нуждается в их ежедневном приеме — люди с аутоиммунными заболеваниями. Для них эти лекарства — спасение от тяжелых симптомов хронических недомоганий: боли в суставах, слабости, ухудшения памяти.
Когда твоему родственнику жизненно необходимо лекарство
Петербурженка Алиса Птица рассказывает:
«У моей тёти системная красная волчанка. Если она не будет принимать противомалярийный препарат, её физическое состояние станет очень тяжёлым. Симптомы будут проявляться гораздо ярче.
Мы ищем лекарство по всей России. Сейчас есть специальные группы в Telegram и Facebook, связывающие единомышленников. Люди в чатах пишут: «Посмотрите в этом городе... Позвоните в эту аптеку», — но поиски показывают, что в России нигде препаратов нет. В едином колл-центре Петербурга ответили: «Вы не единственная, кто спрашивает. Неизвестно, когда будут поставки». Сестра звонила напрямую производителям, они уверяют что проблем с изготовлением нет, но куда исчезает лекарство, не ответили.
Многие говорят, что основные партии были направлены в госпитали, причем не только в России, но и в Европе. Мы связывались со знакомыми по всему миру. В Европе препарата очень мало. Там его невозможно купить, поскольку нужен рецепт. В Израиле ужесточили систему продажи лекарства после того, как увидели, что в России кто-то смел его с полок. Теперь помимо рецепта человек должен показать заключение врача. Это двойной уровень защиты. Мы нашли препарат в Марокко, но там тоже без рецепта не купить.
Знакомая из аптечной сети говорит, что все ушло на государственный заказ. Но эта информация не подтверждена. По еще одной версии, скупили противомалярийное лекарство сами люди, как только узнали, что оно помогает от коронавируса.
Некоторые пишут посты: «О, я купил лекарство, как круто, коронавирус мне не страшен, у меня есть несколько упаковок». Другая сторона вопроса — это спекулянты, перепродающие лекарство. Сегодня мне написал мужчина: «У меня есть препарат, я в Москве. Сколько вы готовы за него заплатить?»—»Его цена в аптеке 500-600 рублей, готова добавить рублей 200, за 800». На что он отвечает: «Вы вообще о чем? Вы его сейчас за цену меньше чем, десять аптечных цен, не найдете». Предложил соглашаться на упаковку за 7000 рублей.
Мы с сестрой начали добавляться в группы разных городов, рассказывать о диагнозе тёти и просить хоть какое-то количество препарата продать нам. Это единственный выход, который мы нашли. Сегодня одна женщина продала нам 3 пластинки, другая — подарила упаковку, оставшуюся от лечения. Нам очень повезло. У нас есть еще один месяц.
Не знаю, есть ли смысл говорить людям, что скупать лекарство не стоит. Мне кажется, это абсолютно те же, кто сметал гречку и туалетную бумагу. Самолечение этим препаратом опасно. У него есть серьезные побочные эффекты, их не может принимать здоровый человек».
Жертвы профилактики
Серьезность последствий необдуманного приема лекарства подтверждает врач-инфекционист ПСПбГМУ им. Павлова Оксана Станевич: «У совершенно здорового человека такой препарат угнетает иммунную систему, оказывает токсическое действие на сердце и печень. При передозировке возникают судороги, кома, нарушение сердечного ритма, остановка сердцебиения и дыхания. Особенно опасна передозировка у маленьких детей».
В Америке уже есть жертвы профилактики коронавируса: пожилая пара из Аризоны приняла хлорохин фосфат, добавку, используемую для очистки аквариумов, которая также содержится в противомалярийном лекарстве. Женщина выжила, мужчина скончался в реанимации.
Но все же главная жертва в этой ситуации — пациенты с аутоимунными заболеваниями.
Координатор программ благотворительного фонда «АдВита» Елена Грачева лично столкнулась с проблемой нехватки лекарств. Она рассказывает: «Если резко отменить прием, может быть рецидив заболевания. В таких ситуациях доктор вынужден менять терапию, переходить к другим схемам иммуносупрессии. Но, понятное дело, переход от одной схемы к другой -— всегда риск. У меня пока на полтора месяца лекарство есть. Что будет дальше, никто не знает».
Тем временем ревматологи Санкт-Петербурга обращаются к жителям, у которых лекарство по каким-либо причинам осталось: «Мы никого осуждать не будем. Напишите на электронную почту ingruprevmo@gmail.com. Мы вас состыкуем с теми, кому препарат жизненно необходим».
Текст: Ольга Шкворова
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