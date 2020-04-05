Личный опыт: «Из-за пандемии COVID-19 я не могу найти в аптеках жизненно важное лекарство»

Какая связь между малярией, системной красной волчанкой и коронавирусом?

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил что противомалярийные препараты (они также используются для пациентов с аутоиммунными заболеваниями, чтобы облегчить тяжелые симптомы), показали свою эффективность в лечении COVID-19. Чуть позже о начале испытания противомалярийного препарата в качестве лекарства от коронавируса сообщила экс-министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Эффективность использования хлорохина и гидроксихлорохина — основных компонентов антималярийных средств — для лечения COVID-19 еще не доказана. Однако в Китае хлорохин уже включен в руководство по лечению коронавируса. А 1 апреля FDA (американский аналог Минздрава) выдал разрешение на экстренное использование этих препаратов у пациентов, госпитализированных со сложными формами коронавирусной инфекции.

Последствия громких заявлений не заставили себя долго ждать: этих лекарств теперь не найти в аптеках. Сегодня препараты с содержанием гидроксихлорохина не могут приобрести те, кто нуждается в их ежедневном приеме — люди с аутоиммунными заболеваниями. Для них эти лекарства — спасение от тяжелых симптомов хронических недомоганий: боли в суставах, слабости, ухудшения памяти.