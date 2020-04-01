В России разрешили продавать лекарства через интернет

Как следует из документа, через интернет по-прежнему нельзя будет купить безрецептурные «наркотические и психотропные лекарственные препараты, спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта выше 25%». Однако «в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих», реализовывать дистанционно можно будет и лекарства, продаваемые по рецепту. Разрешение на это будет предоставлять правительство — как и прописывать порядок продаж.

Как пишет «Интерфакс», ответственность за подлинность, качество и другие важнейшие параметры препарата будет возложена на аптеки. Доменные имена аптек, которые имею лицензию на розничную торговлю лекарствами, будут храниться в едином реестре доменных имен. Сайты с информацией о продаже лекарств, реализация которых в России ограничена или запрещена, власти будут блокировать. Также в черный список будут внесены сайты, содержащие предложения о розничной торговле лекарствами лицами, не имеющими лицензии и разрешения на это.

«Пункт закона, наделяющий правительство правом разрешать дистанционную продажу рецептурных препаратов, является ответом на сегодняшнюю ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и будет действовать только до 31 декабря 2020 года», — отметил замглавы думского комитета по охране здоровья Леонид Огуль.

Напомним, «Яндекс.Такси» и Delivery Club готовятся запустить доставку безрецептурных препаратов на дом — курьерами и водителями. Заказ лекарств будет осуществляться на сайтах сетей и производителей — его соберет сотрудник аптеки, а доставят водители и курьеры, работающие с сервисами «Яндекса». Первое время сервис будет работать в Москве и Петербурге, позже — запустится в регионах. Оплата будет осуществляться безналичным способом.