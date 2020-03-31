У главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностирован коронавирус

«Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело... Stay tuned», — рассказал Проценко.

«Состояние Проценко нормально, он находится у нас, в Коммунарке», — говорят в больнице. При этом в связи с заражением главврача в Коммунарке могут быть введены дополнительные меры безопасности. В настоящий момент больница работает в штатном режиме, все врачи регулярно проходят тесты на коронавирус.

Ранее у народного артиста РСФСР Льва Лещенко подтвердился предположительный диагноз, с которым певца госпитализировали в инфекционную больницу в Коммунарке во вторник, 24 марта — он заболел коронавирусом Covid-2019. О диагностированном Covid-19 также рассказал писатель Борис Акунин. Заразились коронавирусом солист Rammstein Тилль Линдеманн и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Вылечился от Covid-19 Петр Тюшкевич. Вот что спортсмен из Петербурга рассказывает о болезни.

Пока всеобщие карантинные меры введены только в Москве, однако премьер-министр России Михаил Мишустин уже призвал властей регионов рассмотреть возможность также перейти на карантин. «Собака.ru» ведет прямую трансляцию — какие регионы страны вводят карантинные меры.

По состоянию на 29 марта, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 2337. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.