В приложении для записи в поликлиники теперь рассказывают о риске заражения коронавирусом

На онлайн-платформе для записи в государственные поликлиники «Здоровье.ру» теперь можно пройти тест на риск заражения коронавирусной инфекцией и прочитать полезные материалы о covid-19. Программу создали ведущие врачи Петербурга при поддержке министерства здравоохранения РФ. Для того чтобы ею воспользоваться, нужно скачать приложение «Здоровье. ру» в App Store или Google play.

Онлайн-тест на COVID-19 состоит из нескольких вопросов: программа выясняет, входите ли вы в группу риска по коронавирусу, и предлагает план действий. В приложении также можно следить за своим самочувствием, каждый день заполняя дневник здоровья. При тревожных симптомах дневник подскажет, что пора обратиться за помощью врача.

После прохождения теста пользователям предлагают подключиться к семидневному образовательному курсу: каждый день в приложении будут появляться статьи о том, как предотвратить распространение инфекции и оградиться от информационного шума. Врач-психотерапевт Наталья Бехтерева поделится упражнениями для снижения тревоги.

Разработчики будут совершенствовать программу, в ближайшее время они планируют запустить сервис, который позволит оформить электронный больничный через мобильное приложение.