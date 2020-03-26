Более 100 российских психологов бесплатно окажут помощь в период пандемии

«Мы видим и чувствуем, насколько многим сейчас тяжело, при этом далеко не каждый может позволить себе терапию ввиду финансовых сложностей. Мы решили обеспечить поддержку бесплатно — всем, кому сможем. У нас уже есть сотни часов на бесплатную поддержку; большинство коллег готовы помогать, пока кризисный период не закончится. Увидев такой горячий отклик, я сама чуть не прослезилась», — говорит основатель Alter Ольга Китаина.

Помимо онлайн-консультаций уже в эту пятницу, 27 марта, психологи проведут 5 открытых онлайн-лекций. Они расскажут о том, как сохранить самообладание на фоне всеобщей паники, пережить потери во время кризиса, как компенсировать недостаток личного общения в период самоизоляции, приспособиться к удаленной работе, а также как помочь подросткам справиться с тревогой.

Записаться на онлайн-консультацию и открытые лекции можно по ссылке.

«Мы хотим помочь всем желающим, но просим клиентов проявить уважение к тем, кому сейчас нелегко, и руководствоваться принципом взаимной поддержки. Пожалуйста, записывайтесь на бесплатную консультацию, только если она вам действительно необходима и вы не можете позволить себе платную. И если вы знаете кого-то, кому сейчас нужна поддержка психолога, расскажите им об этом проекте», — призывает Китаина.