Россияне смогут получить медицинскую помощь дистанционно в период пандемии коронавируса

Если поправки к закону будут приняты, в случае чрезвычайных ситуаций или при угрозе распространения опасного заболевания в России смогут «оказывать медицинскую помощь, в том числе с применением телемедицинских технологий». В настоящее время это возможно только после очного приема у врача и постановки первичного диагноза.

«В настоящее время законодательством предусмотрено, что телемедицинские технологии могут быть применены только для проведения консультаций по вопросам профилактики, диагностики и мониторинга состояния здоровья пациента и принятия решения о необходимости проведения очного приема (осмотра, консультации) медицинским работником. Реализация законопроекта позволит в период эпидемии и чрезвычайных ситуаций в условиях возникновения дефицита медицинских работников вносить оперативные изменения в порядки оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий, что повысит доступность медицинской помощи для населения», — говорится в пояснительной записке.

Ранее главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова постановила ввести запрет на плановую госпитализацию, диспансеризацию, вакцинацию и профилактические осмотры. Такие меры были приняты в связи с «продолжающимся глобальным ухудшением эпидемиологической обстановки в мире» и угрозой распространения коронавируса, а также для того, чтобы усилить противоэпидемические мероприятия.

По состоянию на 25 марта, число случаев случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 658. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.