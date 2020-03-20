Когда будет готова вакцина от коронавируса Covid-2019? Отвечает глава Минздрава

«Доклинические исследования займут до 6 месяцев, первая фаза клинических исследований займет до 5 месяцев. Вторая и третья фазы клинических исследований занимают до 15 месяцев, однако в случае применения протокола ВОЗ, возможно исключить клинические исследования II-III фаз. Таким образом, через 11 месяцев мы сможем получить уже готовую вакцину», — заявила Скворцова.

Напомним, вакцину от нового коронавируса Covid-19 создаст Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток. Планируется, что разработка завершится уже в третьем квартале 2020 года — у доклиническим исследованиям на животных приступят уже этой осенью. Кроме того, в Петербурге разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса. Разработки будут вестись на основе предыдущих наработок по созданию мРНК-онковакцин. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что на разработку вакцины от Covid-19 уйдет около полутора лет.

Ученые Национального исследовательского института (НИИ) гриппа имени Смородинцева в Петербурге уже расшифровали полный геном нового коронавируса Covid-2019. Это случилось во время рутинного наблюдения за больными ОРВИ. У одной из пациенток была обнаружена коронавирусная инфекция. Ученые выделили последовательность нуклеиновых кислот в геноме вируса, которым заражена женщина.

По состоянию на 20 марта, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 253. Таким образом за сутки — 54 новых зараженных. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.