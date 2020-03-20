Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на источника в одной из компаний, по итогам совещания представителям компаний «Хеликс», «Инвитро» и «Гемотест» выдали на пробы тест-системы центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». О том, когда именно частным медицинским службам разрешат проводить тестирования на коронавирус, пока неизвестно.

По информации РИА «Новости», «Инвитро» планирует запустить услугу в середине апреля. Срок подготовки результатов составит от двух рабочих дней, а стоимость будет «максимально подъемной» и близкой к себестоимости по всей России.

Ранее Комитет по здравоохранению Петербурга опубликовал адреса поликлиник, в которых любой желающий может бесплатно сдать анализ на коронавирус. Причем сделать мазок из носоглотки могут не только те, кто вернулся из стран в зоне риска, а любой горожанин.

По состоянию на 19 марта, в России число случаев коронавируса достигло 199. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.