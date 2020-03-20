Продажи секс-игрушек выросли по всему миру из-за пандемии коронавируса

ВОЗ заявляет, что коронавирусы обычно не передаются половым путем. Однако COVID-19 еще не изучен с этой точки зрения. Специалисты уверены в одном: поцелуи — не лучшая идея в период карантина.

Американский врач Фредерик Дэвис говорит, что если ни у вас, ни у вашего партнера нет симптомов коронавируса, вы можете продолжать заниматься сексом как обычно, но предупреждает: порой вирус протекает без явных признаков болезни. А значит, кто-то в паре может быть переносчиком COVID-19.

Напомним, ранее порносайт Pornhub подарил итальянцам премиум-доступ к своим материалам. Италия занимает седьмое место по количеству просмотров порнороликов. Жители итальянских городов находятся на полном карантине, для посещения больниц и работы им необходимо специальное разрешение.