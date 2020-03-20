Продажи секс-игрушек выросли по всему миру из-за пандемии коронавируса

Вспышка COVID-19 оказывает стимулирующее воздействие на сексуальную жизнь людей. Так, бренд секс-игрушек Womanizer сообщил о росте продаж более чем на 50%. В США и Италии компания продала на 60% больше товара, чем прогнозировала.
Причины возросшего интереса к секс-игрушкам эксперты видят в самоизоляции: людям хочется найти новые интересные занятия. «Конечно, мы не ожидали всплеска продаж Womanizer из-за коронавируса, — признается Йоханна Риф, руководитель отдела расширения сексуальных возможностей Womanizer. — Но мы понимаем, что карантин заставляет людей задуматься о сексе. Длительное пребывание дома, в одиночестве или с партнером, толкает людей на изучение новых способов приятно провести время».
ВОЗ заявляет, что коронавирусы обычно не передаются половым путем. Однако COVID-19 еще не изучен с этой точки зрения. Специалисты уверены в одном: поцелуи — не лучшая идея в период карантина.
Американский врач Фредерик Дэвис говорит, что если ни у вас, ни у вашего партнера нет симптомов коронавируса, вы можете продолжать заниматься сексом как обычно, но предупреждает: порой вирус протекает без явных признаков болезни. А значит, кто-то в паре может быть переносчиком COVID-19.
Напомним, ранее порносайт Pornhub подарил итальянцам премиум-доступ к своим материалам. Италия занимает седьмое место по количеству просмотров порнороликов. Жители итальянских городов находятся на полном карантине, для посещения больниц и работы им необходимо специальное разрешение.
Напомним, в Петербурге и Москве введен режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.